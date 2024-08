Sene kvartfinaler for Norges håndballag i OL – kampstart 21.30 for begge

Kvinnenes oppsett ble klart lørdag kveld, mens tidspunktene for mennenes kvartfinaler ble publisert en stund etter at Spania sent søndag sikret den siste plassen i cupspillet med seier over Kroatia i en dramatisk kamp.

Allerede ved kampslutt i Norges klare tap for gruppevinner Danmark var det klart at Slovenia ble motstander i kvartfinalen. Alle kampene i cupspillet avvikles på fotballklubben Lilles arena i forstaden Villeneuve-d'Ascq.

Kvinnenes kvartfinaler tirsdag: Danmark – Nederland 09.30, Frankrike – Tyskland 13.30, Ungarn – Sverige 17.30, Norge – Brasil 21.30.

Mennenes kvartfinaler onsdag: Spania – Egypt 09.30, Tyskland – Frankrike 13.30, Danmark – Sverige 17.30, Norge – Slovenia 21.30.

Les også: Fullt program OL i Paris, dag for dag, time for time