Boksebråket: Sjef for omstridt forbund raste i 20 minutter lang tirade mot IOC

Russiske Umar Kremlev er president i bokseforbundet IBA, som for flere år siden ble fratatt retten til å være involvert på arrangørsiden i OL. Den internasjonale olympiske komité (IOC) sto bak beslutningen.

Mandag møtte Kremlev pressen digitalt for å snakke om kontroversene som har omgitt boksekonkurransene i Paris. Ifølge nyhetsbyrået DPA kom presidenten, på videolink fra Russland, med en 20 minutter lang tirade mot IOC og komiteens leder Thomas Bach.

Imane Khelif fra Algerie og Lin Yu-Ting fra Taiwan har under OL havnet i sentrum for en debatt knyttet til kjønnsidentitet og reguleringen av dette i boksesporten. IBA hevder at de under fjorårets VM ikke «oppfylte de nødvendige kriteriene og ble funnet å ha et konkurransefortrinn fremfor andre kvinnelige konkurrenter».

IOC har vært tydelig på at de ikke har tillit til prosessen og de omstridte kjønnstestene som ledet til diskvalifikasjonen av de to bokserne.

Kontrovers

– Det er trist å se alt dette. Vi ødelegger idretten på denne måten, sa IBA-president Kremlev med adresse til IOC mandag.

– Jeg ønsker å forsvare og beskytte alle boksere. Jeg er kun her for å rydde opp i dette rotet, hevdet han videre.

IOC-president Thomas Bach har på sin side vært tydelig på hvor han står i saken.

– Vi har to boksere som er født som kvinner, som er oppvokst som kvinner, som har pass som kvinner og som har konkurrert i mange år som kvinner. Dette er den klare definisjonen av en kvinne, sa han lørdag.

IBAs generalsekretær Chris Roberts deltok også på mandagens hastig innkalte pressekonferanse. Han hevdet der at IOC hadde fått all IBAs informasjon om fjorårets kjønnstester, men ikke gjort noe med den.

Sikret medaljer

Roberts tilføyde at IBA ikke har lov til å offentliggjøre resultatene fra de omstridte testene eller opplyse om nøyaktig hva slags tester det var. IBA har allerede uttalt at testene ikke involverte testosteronnivåer.

Russisk-dominerte IBA har vært utestengt fra å organisere bokseturneringene i OL siden Rio de Janeiro-lekene i 2016.

Både Khelif og Lin har levert strålende sportslig i Paris og er allerede sikret medalje i sine vektklasser. Mandag ba Khelif om at det hun oppfatter som mobbing mot dem, må ta slutt.

