IOC angrep omstridte tester av boksere: – Hele prosessen er feil

Algeriske Khelif og taiwanske Lin har uforskyldt havnet i overskriftene for andre ting enn det rent sportslige i forbindelse med sommerlekene i Paris.

Søndag ble saken igjen et tema da Den internasjonale olympiske komités talsmann Mark Adams møtte pressen i den franske hovedstaden. Her tok han Khelif og Lin kraftig i forsvar og hamret løs mot Det internasjonale bokseforbundet (IBA).

Ble nektet VM-start

Khelif og Lin ble diskvalifisert fra fjorårets VM etter det som ble oppgitt å være kjønnstester. IBA sto bak beslutningen.

Ifølge IOC-talsmann Adams skal testene ha blitt gjennomført fordi «det var mistanker mot dem». Han slakter prosessen som munnet ut i den konklusjonen.

– Jeg trenger neppe å si at hvis vi begynner å handle ut fra mistanker mot enhver idrettsutøver, så går vi ned en veldig dårlig vei, sa han.

Talsmannen avfeide den omstridte testen og dens angivelige konklusjoner.

Private hensyn

– Det er en hel rekke grunner til at vi ikke vil håndtere dette. Delvis hensynet til konfidensialitet. Delvis fordi det er en medisinsk sak. Dels at det ikke var grunnlag for testen i utgangspunktet. Og delvis fordi deling av slik informasjon også er sterkt i strid med reglene, internasjonale regler, sa han – og la til:

– Hele prosessen er feil. Fra grunnlaget for testen, til hvordan testen ble delt med oss og hvordan testene har blitt offentlige. Det er så feil at det er umulig å gå inn i det.

Lin og Khelif har havnet i sentrum for en debatt knyttet til kjønnsidentitet og reguleringen av dette i boksesporten. IBA hevder at de under fjorårets VM ikke «oppfylte de nødvendige kriteriene og ble funnet å ha et konkurransefortrinn fremfor andre kvinnelige konkurrenter».

Det russisk-dominerte forbundet er samtidig utestengt fra å organisere bokseturneringene i OL. Det har det vært siden Rio de Janeiro-lekene i 2016.

Både Khelif og Lin har levert strålende sportslig i Paris og er sikret medalje i sine vektklasser.