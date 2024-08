Vålerenga oppretter sanksjonssaker etter supporterbråket i Moss: – De blir utestengt

Klubben har fått rapporter om at en person blant Vålerenga-fansen kom med rasistiske utsagn mot andre Vålerenga-supportere, noe som førte til et sammenstøt på tribunen.

– Vålerenga har nulltoleranse for all diskriminering og trakassering. Og la det være krystallklart: Personer vi avdekker begår rasisme eller er voldelige er ikke velkommen på våre kamper. De blir utestengt. Vi er i gang med å innhente fakta og identifisere de ansvarlige, og vil slå knallhardt ned på dette, sier daglig leder Svein Graff.

I tillegg presset en gruppe supportere seg inn på kampen uten å ha billett. Etter kampen ble en bil med en far og datter angrepet av Vålerenga-supportere.

– Uakseptabelt

Det kommer også til å bli slått ned på av Oslo-klubben.

– Dette er uakseptabelt. Vi innhenter nå videomateriale og vitneutsagn, og oppretter sanksjonssaker. Vi har dialog med Moss FK og politiet. Vårt uavhengige sanksjonsutvalg vil behandle sakene. Vi har utestengt personer tidligere denne sesongen, og godtar ikke slik oppførsel. Samtidig beklager jeg på vegne av Vålerenga og vil si unnskyld til Moss fotballklubb og de berørte, sier Graff.

Før avspark oppsto det kontroverser da flere VIF-supportere stormet billettboden på Melløs. Det gikk ut over Securitas-vakter og flere frivillige.

– Jeg blir bare trist av at de ikke forstår at det står frivillige der som blir løpt ned og angrepet. Jeg reagerer med ubehag og sorg over at man skal oppføre seg sånn, sa arrangementsansvarlig i Moss, Tor Anders Brenno, til TV 2.

Håndgemeng mot Start

I Vålerengas bortekamp mot Start 20. juli brøt det ut håndgemeng blant publikum like før avspark. Enkelte Vålerenga-supportere løp ut på banen et par minutter før kampstart, og to stykker kom seg opp på tribunen til Start-supporterne, der det oppsto et slagsmål.

Vålerenga vant lørdagens toppkamp i Moss og topper tabellen i 1. divisjon fire poeng foran Moss og fem foran Bryne.

