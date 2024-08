VIF-juvelen om drømmetreffet: – Har scoret bedre mål før

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

MELLØS STADION (Dagsavisen): – Jeg har scoret bedre mål før, men den her er i toppen, altså, gliser El-Abdellaoui til Dagsavisen.

– Men det er det beste jeg har scoret med venstre, poengterer han.

I første omgang mot Moss sørget han for kampens øyeblikk og prestasjon. Han skar inn fra høyre og prøvde lykken fra distanse. Avslutningen ble perfekt og skrudde inn i det lengste krysset.

– Det er jo fantastisk. Han trener på dette hver dag, at han ikke bare skal gå til høyre, sier Vålerenga-trener Geir Bakke om scoringen til Dagsavisen.

Etter å ha blitt et bankers valg på høyrekanten har han øvd mye på nettopp å skjære inn og skyte med venstrebeinet. Han gjorde det i 3-1-seieren mot Levanger i mai, og igjen i toppkampen mot Moss.

– Jeg vet ikke hvor mange timer til sammen jeg har stått og øvd på dette med trenerne etter treningene. Det er ekstremt gøy at man får det til, sier VIF-juvelen som signerte ny kontrakt fredag.

Les flere saker om Vålerenga her

Jones El-Abdellaoui i aksjon mot Ian Hoffmann og Moss. (Christoffer Andersen/NTB)

– Etter at jeg ble flyttet over på høyre er det visse ting man må bli bedre på, og det viser bare utvikling over tid.

18-åringen har tidligere spilt på motsatt side, men VIF-sjefen synes at han burde bli på høyrekanten.

– Jeg mener at sånn som han er som type og ferdighetsmessig, så er han bedre på høyre enn på venstre. Selv om han drømmer om å spille på venstre og skjære inn til høyrefoten og curle. Men nå kan han like gjerne gå inn fra den andre siden og curle, og så kan han ha en god høyrefot å slå innlegg med, sier Bakke.

– Hvorfor mener du han er bedre på høyre enn venstre?

– Fordi han er så god til å starte i bakrom. Da har han på en måte fått en flying start, og så er han best til å passere folk når han går til høyre. Han kommer seg forbi nesten hver gang fordi han er så hurtig. Jeg mener han er mer høyrevridd, som man kaller det, i stilen sin.

Les også: Vålerenga-børsen: Praktscoring og drømmeuke for El-Abdellaoui (+)

Vålerenga-trener Geir Bakke i prat med Dagsavisen etter toppkampen mot Moss. (Christoffer Andersen/NTB)

El-Abdellaoui er ikke helt enig.

– De som kjenner meg vet at jeg er ganske offensiv og liker å “cutte” inn i banen og skyte med høyrefoten også, så det er litt sånn ... vi er begge to litt mellom hva som er rett og galt. Vi har blitt enige om å være uenige, men han er treneren min og har mer erfaring enn meg. Han vet nok hva som er best og det har jo funket, påpeker VIF-vingen.

– Men hvis du kunne ha valgt selv, så hadde du vært på venstrekanten?

– Hvis jeg kunne velge, så hadde jeg spilt spiss. Men det er for å følge familiens fotspor. Jeg har alltid likt å spille spiss, men så lenge jeg får lov til å være en av de som spiller så er jeg mer enn nok fornøyd, svarer han.

Begge fetterne hans, Mohammed “Moa” og Mustafa “Mos” Abdellaoue, spilte spiss i VIF på 2000- og 2010-tallet.

Les også: Hvem er Hizbollah og hva er det som skjer? (+)

Les også: Kjell Werner: Kutt i sykelønna vil være en brannfakkel (+)