Sprintdronningen langt nede etter OL-smellen: – Vanskelig å finne ord

Sølvvinneren fra Tokyo-lekene for tre år siden setter i en melding i sosiale medier ord på opplevelsen på Stade de France.

Fraser-Pryce skriver at hun har vanskelig for «å finne de rette ordene» for å beskrive «dybden på skuffelsen».

«Jeg vet at støttespillerne mine deler og bærer denne skuffelsen sammen med meg. Støtten fra fansen, landet mitt og samfunnet har forankret meg i enorm takknemlighet som har holdt meg oppe gjennom hele karrieren», skriver fargerike Fraser-Pryce.

Den jamaicanske stjernen legger avslutningsvis til at hun finner trøst i sin egen tro.

Den internasjonale olympiske komité skriver i en uttalelse at Jamaicas OL-sjef Ian Kelly bekrefter at Fraser-Pryce fikk en skade på oppvarming lørdag.

Omtrent to timer før hun skulle ut på banen dukket det samtidig opp et opptak på det sosiale mediet X som viste at Fraser-Pryce og den amerikanske sprinteren Sha'Carri Richardson ble nektet adgang til oppvarmingsområdet i Paris via den normale inngangen.

Kort tid etter trakk hun seg fra konkurransen. Richardson endte på sin side opp med å vinne sølvet.

Fraser-Pryce skal etter planen fortsatt løpe på Jamaicas lag på 4 x 100 meter stafettlag.

Sprintdronningen har vunnet åtte olympiske medaljer totalt.

