Lillefosse bekrefter at akillesen røk: – Knuser hjertet mitt å dele

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det knuser hjertet mitt å måtte dele nyheten om at akillessenen røk under oppvarmingen til kvalifiseringen i dag, skriver han.

– Dagen jeg har drømt om i 12 år endte slik. Ord kan ikke begynne å beskrive hva jeg føler akkurat nå. Jeg er ærlig talt mentalt utslitt.

Han sier at selv om han er skuffet og full av følelser, vil han takke for all støtte han har mottatt.

Les også: Lillefosse kjørt bort i rullestol etter OL-drama: – Stor skuffelse for meg

Les også: Fullt program OL i Paris, dag for dag, time for time