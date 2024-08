Lillefosse trakk seg fra stavkvalifiseringen i OL – kjørt bort i rullestol

Bergenseren skulle gjøre et treningshopp da han måtte avbryte i tilløpet etter å ha fått store smerter.

Det er usikkert hva som skjedde med Lillefosse. Han ble kjørt ut av arenaen i rullestol.

Stavhåpet har slitt med akillesproblemer denne sesongen. Det har gjort det svært vanskelig for han å konkurrere.

Ut fra TV-bildene fra Paris kunne det se ut til at det igjen var akillesen som skapte trøbbel for den tidligere EM-bronsevinneren.

– Oioioi, faren er at det er akillesen som ryker der. Huffameg, sa NRK-kommentator Jann Post.

– Det har vært en vanskelig sesong for Pål. Da er det bare problemer som forsterker seg og fortsetter for hans del. Det hadde vært et lite under dersom han hadde klart å stable på beina en medaljeform her, supplerte ekspert Vebjørn Rodal.

Under årets EM måtte Lillefosse også trekke seg.

