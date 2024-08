Håndballjentene «overmannet» OL-gullvinner Rooth: – Tror han synes vi var litt mange

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Møtet skjedde på vei til frokosten i OL-landsbyen.

– Vi møtte ham tidligere i dag. Det var gøy å få gratulert ham. Det han har prestert de siste dagene er utrolig imponerende, sier Henny Reistad til NTB.

– Alle på én gang?

– Jeg tror han fikk hilst på alle sammen, faktisk. Jeg tror også han synes vi var litt mange, legger hun til.

Markus Rooth passerte også håndballjentene som møtte pressen i OL-landsbyen senere søndag formiddag. Da var tikjemperen på vei til å gjøre et intervju. Rooth kunne juble for et historisk gull etter gårsdagens 1500 meter.

– Det gir masse motivasjon. Å se andre idrettsutøvere, spesielt norske, klare å prestere i et OL når det gjelder på en så imponerende måte, det inspirerer definitivt, forteller Reistad.

Flere av jentene fulgte med da gullet ble avgjort lørdag kveld. Like før hadde laget slått Tyskland 30-18.

– Det var helt rått og stor jubel i gruppa, forteller Marit Røsberg Jacobsen til NTB.

Håndballjentene skal møte Brasil i Kvartfinalen i Lille til tirsdag.