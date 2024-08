104 år siden siste norske OL-gull i tikamp: Familien Rooths mesterverk

73.000 tilskuere på Stade de France satt ringside. Tikamp er den ultimate friidrettsøvelsen der du må beherske alt fra sprint til stavsprang. Norge er ikke vant med verdensenere i denne krevende øvelsen. OL-gullet til Helge Løvland i 1920 har fått stå der i fred. Og veldig få innen friidrettsekspertisen pekte på Markus Rooth som Norges første gullvinner i disse lekene. Men det ble han. Flaggene kan heises på Lambertseter i Oslo søndag morgen. Dette var Oslos første drabantby. Den har skapt masse talenter i svømming og friidrett. Men dette var det største.

Tikamp er hardt arbeid over to dager. Dette var den første tikampen Markus Rooth fullførte i år. Det eneste øvelsen mangler er en sterkere regi. Her vinner ikke førstemann i mål på den siste øvelsen. Og vi så på Markus Rooth hvor nølende han var etter at han kom til mål. Selv om han innerst inne visste det, ville han ikke juble for gullet før han så poengrekkefølgen på storskjermen. Da kunne han juble sammen med resten av familien fra Oslo Øst.

Familien Rooth har liksom alltid vært på plass i norsk friidrett. Med Lambertseter som base har hele familien involvert seg. Far Øyvind er også Markus Rooths trener, som han er for Markus to år yngre søster Kajsa. Og faren har altså en fin idrettskarriere bak seg, med blant annet en personlig rekord på 400 meter som sønnen slo først nå på veien til sitt historiske OL-gull. Brødre og fettere i denne familien hevdet seg i en rekke øvelser. Og det hører selvsagt med i bildet at OL-mesterens mor Mette har en reke titler med Nordstrand i håndball.

Denne lørdagskvelden var familien samlet på Stade de France til en dag og en kveld de aldri vil glemme.

Det hadde gitt høye odds at Markus Rooth skulle bli Norges første medaljevinner i 2024, en uke og en dag etter åpningsseremonien. Nå kan han prise seg lykkelig over at han brøt EM i Roma i juni der han lå på bronseplass før en skade satte stopp. Hadde han presset seg videre der kunne OL-deltakelsen blitt ødelagt. Det gjelder å ha is i hode og mage selv om han var langt nede der og da.

Han har altså stolte tradisjoner å ivareta. Helge Løvland er en legende i norsk idrett etter sitt OL-gull i tikamp i Antwerpen i 1920. Og øvelsesprogrammet for 104 år siden var ganske likt dagens. Også der avsluttet man med spydkast og 1500 meter som de siste øvelsene. Men til forskjell i dag tok det tid å regne ut poengsummene.

Da Løvland var sikker på at han hadde vunnet, ble amerikaneren Brutus Hamilton først utrops som vinner før man fant ut at Løvlands seiersmargin på 1500 meter på 9,4 sekunder var akkurat nok. Han måtte slå amerikaneren med ni sekunder for å vinne gull.

Foran lørdagens stavkonkurranse var det Sander Skotheim som var Norges gullhåp. Så ble det bråstopp for Skotheim som ikke kom over lista en eneste gang. Etter skuffelsen klarte han å koble om å bli Rooths støttespiller. Sander Skotheim skal ha sin del av æren.

Markus Rooth ledet foran lørdagskveldens siste øvelse og han var full av selvtillit etter å ha satt personlige rekorder i fire øvelser. Snakk om å finne toppformen til rett tid. Det så ikke ut til at nervene plaget han foran den avsluttende 1500 meteren. Sammen med faren og makker Sander Skotheim la de taktikken foran avslutningen. De visste nøyaktig hva de skulle gjøre da de kom ut på den massive arenaen.

De hadde vært gjennom alt dette før, men ikke foran en fullsatt arena i en OL-finale. Miljøet på Lambertseter har løftet dem fram. Og for disse er ikke OL-gull noen stopp. For dette er livsstilen deres. Et OL-gull endrer ikke på det for familien Rooth.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen