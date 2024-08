Tar Norge OLs første medalje – dette er lørdagens TV-sport

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

08.00: Judo, OL i Paris. Utslagsrunder, mixed lag. Fra Champ-de-Mars Arena, Paris. (Eurosport 1)

09.00: Golf menn, OL i Paris. Tredje dag, fra Le Golf National, Paris. Viktor Hovland og Kristoffer Ventura representerer Norge. (TVNorge)

09.00: Håndball kvinner, OL i Paris. Gruppe B, kamp 5: Ungarn – Nederland, fra Paris Expo Porte de Versailles. Begge lagene er kvalifisert for kvartfinalene før siste gruppespillsrunde. (Eurosport Norge)

09.30: Skyting, OL i Paris. Finale 25 meter pistol, kvinner. Fra Chateauroux, Paris. Ingen nordmenn med. (Eurosport 1)

10.00: Friidrett kvinner og menn. Tredje dag, fra Stade de France, Paris. Innledende øvelser 10.05: Tikamp 110 meter hekk (Markus Rooth, Sander Skotheim), 10:10: Stavsprang, menn, kvalifisering (Sondre Guttormsen, Simen Guttormsen, Pål Haugen Lillefosse),10.35: 100 meter, menn, kvalifisering, 10.55: Tikamp, diskos (Markus Rooth, Sander Skotheim), 11.10: 800 meter, oppsamlingsheat, 11.45: 100 meter, forsøk, menn, 13.40: Tikamp, stavsprang (Markus Rooth, Sander Skotheim). (NRK 1 & Eurosport 1).

10.30: Roing menn, OL i Paris. Finale, singlesculler. Fra Vaires-sur-Marne Nautical Stadium, Vaires-Torcy. Ingen nordmenn i aksjon. (Eurosport 1)

10.30: Sandvolleyball menn, OL i Paris. Gruppe C, kamp 3: Hodges/Schubert (Australia) – Basserau/Lyneel (Frankrike). Fra hovedbanen ved Eiffeltårnet. Oppgjør mellom gruppas to svakeste lag, som begge må vinne siste gruppespillskamp for å gå videre. (Eurosport Norge)

11.00: Svømming, OL i Paris. Dag åtte, kvinner og menn. Med blant annet forsøk på 50 meter kvinner og 1500 meter menn med Henrik Christiansen. Han svømmer i heat 2, rundt 11.50. (TV Norge)

11.05: Motorsport, MotoGP. Fri trening 2 + kvalifisering fra Storbritannia Grand Prix, fra Silverstone-banen i Northamptonshire, England (Viasport 3)

12.00: Tennis, OL i Paris. Bronsefinale menn. Felix Auger-Aliassime møter Carlos Alcaraz i den ene semifinalen, mens Novak Djokovic møter Lorenzo Musetti i den andre. Taperne møtes i bronsefinalen. Fra hovedbanen Court Philippe-Chartrier på Roland Garros-anlegget, Paris. (Eurosport Norge)

12.35: Sykkel, OL i Paris. Landeveisritt menn. 273 km med avslutning i Paris sentrum. Søren Wærenskjold og Tobias Foss representerer Norge. (Eurosport 1)

13.00: Fotball, treningskamp: Bayern München – Tottenham, fra Seoul World Cup Stadium, Seoul. (V Sport Premier League)

13.30: Fotball, skotsk Premier League. 1. serierunde: Hearts – Rangers, fra Tynecastle Stadium, Edinburgh, Skottland. (V Sport 1)

13.45: Motorsport, MotoGP. Kvalifisering, Moto3. Fra Storbritannia Grand Prix, fra Silverstone-banen i Northamptonshire, England (Viasport 3)

14.00: Tennis, OL i Paris. Finale kvinner. Qinwen Zheng (Kina) slo overraskende Iga Swiatek i semifinalen, og møter Donna Vekic (Kroatia) i finalen. Fra hovedbanen Court Philippe-Chartrier på Roland Garros-anlegget, Paris. (Eurosport Norge)

14.00: Golf menn, OL i Paris. Tredje dag fortsetter, fra Le Golf National, Paris. Viktor Hovland og Kristoffer Ventura representerer Norge. (TVNorge)

14.45: Motorsport, MotoGP. Kvalifisering, Moto2. Fra Storbritannia Grand Prix, fra Silverstone-banen i Northamptonshire, England (Viasport 3)

15.29: Skyting, OL i Paris. Skeet, finale menn. Erik Watndal. Fra Chateauroux, Paris (TV Norge)

15.35: Motorsport, MotoGP. Sprintløp, fra Storbritannia Grand Prix, fra Silverstone-banen i Northamptonshire, England (Viasport 3)

16.00: Fotball, Obosligaen. Runde 17: Start – Mjøndalen, fra Sør Arena, Kristiansand. (TV2 Sport 1)

16.00: Turn kvinner og menn, OL i Paris. Finale bøylehest for menn (fra 15.30) og finale hopp for kvinner (fra 16.20). Sistnevnte blant annet med turndronningen Simone Biles. (Eurosport Norge)

16.00: Rulleski, Blinkfestivalen. Juniorfinaler, fra Sandnes. (NRK 1)

16.45: Sykkel, OL i Paris. Landeveisritt menn fortsetter. 273 km med avslutning i Paris sentrum. Søren Wærenskjold og Tobias Foss representerer Norge. (Eurosport 1)

18.00: Judo, OL i Paris. Finale, mixed lag. Fra Champ-de-Mars Arena, Paris. (Eurosport 1)

18.00: Fotball kvinner, OL i Paris. Kvartfinale nr. 2: Spania – Colombia, fra Parc Olympique Lyonnais, Lyon. Starter klokken 17.00. (Eurosport Norge)

18.20: Volleyball menn, OL i Paris. Gruppe C, kamp 3: Polen – Italia, fra South Paris Arena 1, Paris. Begge har vunnet sine to første kamper, og går videre fra gruppa. Starter klokka 17.00 (Eurosport 1)

19.00: Friidrett kvinner og menn. Tredje dag fortsetter, fra Stade de France, Paris. 19.10: Tikamp spyd (Markus Rooth, Sander Skotheim), 19.15: 1500 meter, menn, oppsamlingsheat. 19.35: Friidrett, kule menn, finale. (Marcus Thomsen) 19.50: 100 meter, kvinner, semifinaler. 20.20: Friidrett, tresteg kvinner, finale. 20.55: Friidrett, blandet stafett 4x400 meter, finale. 21.20: Friidrett, 100m kvinner, finale. 21.45: Tikamp, 1500 meter. Siste og avgjørende øvelse (Markus Rooth, Sander Skotheim).

19.00: Håndball kvinner, OL i Paris. Gruppe A, kamp 5: Norge – Tyskland, fra Paris Expo Porte de Versailles. Norge er allerede kvalifisert for kvartfinalen før de to siste kampene i gruppa. (TV Norge).

19.00: Fotball kvinner, OL i Paris. Kvartfinale nr. 3: Canada – Tyskland, fra Stade Velodrome, Marseille. (Eurosport Norge)

19.30: Rulleski, Blinkfestivalen. Sprintfinaler langrenn og miksstafett skiskyting, fra Sandnes. (NRK2)

20.00: Golf, U.S Open kvinner. Første dag av Senior Open, fra Fox Chapel Golf Club in Pittsburgh. (V Sport Golf)

20.30: Fotball, 2. Bundesliga. 1. runde: Schalke 04 – Eintracht Frankfurt, fra Arena Auf Schalke, Gelsenkirchen. (Viasport 1)

20.58: Svømming kvinner og menn, OL i Paris. Finaler, dag åtte. Med blant annet 100 meter butterfly menn, 200 meter medley kvinner, 800 meter fri kvinner, 4x100 meter medley mixed lag. (TV Norge)

21.00: Fotball, OL i Paris. Kvartfinale 4: Frankrike – Brasil, fra La Beaujoire Stadium, Nantes. (Eurosport Norge)

22.00: Boksing kvinner, OL i Paris. Semifinaler, 60 kilo: Kellie Harrington (Irland) – Beatriz Soares Ferreira (Brasil). Fra North Paris Arena (TV Norge)

22.00: Volleyball menn, OL i Paris. Gruppe A, kamp 3: Canada – Serbia, fra North Paris Arena. Begge har tapt sine to første kamper, og er avhengig av å bli blant de to beste treerne. (Eurosport 1)

23.00: Golf, LPGA-touren. Tredje dag av Portland Classic, fra Columbia Edgewater Country Club, Portland. (Viasat Golf)