Rolandslaget tynnes ut – Kavlie og Helseth vurderer å legge opp

Helseth og Kavlie har hatt en fin sesong, og det er flere høydepunkter de neste årene roerne kan få muligheten til å se fram til. Likevel kan dårlige økonomiske vilkår gjøre at duoen bestemmer seg for å legge opp.

– Nå har jeg hatt veldig gode støttespillere de siste to årene, som har gjort det mulig for meg å satse i det hele tatt, så får vi se hvordan det blir etter OL. Det er ikke lett å drive med en idrett der man egentlig har null inntekt og forsvare det med å skulle satse fire år til, sier Helseth til NTB.

Om fire år holdes OL i Los Angeles, mens året etter er det håp om at Norge kan arrangere EM i 2029. Det vil i så fall skje på «Nye Årungen», der det rustes opp til å bli ett nasjonalanlegg for roing og padling.

Både Helseth og Kavlie forteller at framtiden avhenger av hva partneren foretar seg. På spørsmål fra NTB forteller Kavlie at det er vanskelig å se for seg en videre rokarriere uten Helseth.

– Savnet til henne, hvis jeg fortsetter og hun ikke er der, det tror jeg hadde vært tungt, sier Kavlie.

Naturlig avslutning?

30-åringen antyder at enten legger begge opp, eller så satser de sammen mot neste OL i Los Angeles i 2028. Hun synes det ville vært en verdig avslutning med et siste OL i USA, der hun har gått fire år på college.

– Med den sesongen vi har hatt nå, så er det selvfølgelig utrolig synd hvis begge skulle gitt seg og det ikke hadde stått noen jenter igjen. Da kunne vi gitt oss på et tidligere tidspunkt, sier Kavlie til NTB.

Om jentene gir seg nå, vil rolandslaget stå igjen uten et lag på kvinnesiden. Kavlie bekrefter også til NTB at veivalget videre står om økonomi.

– Det er ikke veldig lukrativt å drive med roing, selv om det er en fantastisk idrett. Det er ikke så lett å prioritere det når man kommer over en viss alder og det er så lite innbringende som det er, sier Kavlie.

Jobbet mentalt

I OL i Paris endte det med 6.-plass for den norske dobbeltsculleren i torsdagens finale. New Zealand tok gullet foran Romania og Storbritannia.

Norge endte 5,19 sekunder bak bronseplassen.

– Det var ikke vårt beste løp, men formen og alt har vært stigende, sier Helseth til NTB.

OL-opplevelsen har uansett vært en veldig fin erfaring, spesielt om duoen velger å satse videre mot OL i Los Angeles.

– Vi har jobbet utrolig mye mentalt sammen og tok et steg opp i oppsamlingen og tok oss akkurat videre. Så tok vi enda et ganske stort steg til semifinalen. Kanskje det har kostet litt mye, så da hadde ikke vi det siste lille kruttet i finalen, men sånn er det og vi har lært utrolig mye, sier Helseth.

