OL-medaljen glapp for Thea Helseth og Inger Kavlie i Paris

New Zealand tok gullet foran Romania og Storbritannia. Det skilte 5,19 sekunder opp til bronseplassen for den norske duoen.

Den norske båten lå sist i innledningen av finalen på rostadion tre kvarter utenfor Paris i den lille kommunen Vaires-sur-Marne.

Medaljehåpet var til stede med 1300 meter igjen, men de hadde ikke nok å ro med for å holde følge.

Helseth og Kavlie, fra henholdsvis Aalesunds og Christiania Roklub, havnet sist i forsøksheatet og måtte ut i et oppsamlingsheat for å ta seg til semifinale. Der kapret de den siste plassen for å bli finaleklare.

Den norske duoen utgjorde den første norske doublebåten på kvinnesiden i OL siden 1996. I slutten av april tok de et historisk EM-gull i Ungarn.

Jenny Marie Rørvik kvalifiserte den norske båten til OL i fjor sammen med Helseth, men 28-åringen ble vraket i den norske troppen. Kort tid senere gjorde Rørvik det kjent at hun avsluttet idrettskarrieren.

