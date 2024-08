Svenske verdensenere med nytt nederlag – må trolig ut i omspill

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Torsdag ble det 0-2-tap for den italienske duoen Samuele Cottafava/Paolo Nicolai. De svenske verdensenerne måtte vinne den for å sikre direkteplass i åttedelsfinalen, men nå må de heller kanskje ut i omspill om en plass der. Det blir klart lørdag når de siste gruppekampene avvikles. De to beste treerne slår følge med enerne og toerne til åttedelsfinale.

Svenskene startet med å slå australske Mark Nicolaidis/Izac Carracher før det ble tap mot den sterke Qatar-duoen Cherif Younousse og Ahmed Tijan.

Åhman og Hellvig har tatt sandvolleyballverden med storm det siste året. Det har ført dem opp til førsteplass på verdensrankingen. På samme liste er regjerende OL-mestere Anders Mol og Christian Sørum nummer sju. Den norske duoen har selv sikret seg plass i åttedelsfinalen i OL-turneringen.

