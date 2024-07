Mol/Sørum fullstendig overlegne igjen – klar for sluttspillet i OL

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Kampen endte med 21-12, 21-15 i favør de regjerende olympiske mesterne. Seieren gjør at det blir åttedelsfinale på duoen.

– De har spilt på seg så vanvittig mye selvtillit nå i de to første kampene, sa Discovery-ekspert Jan Kvalheim.

Norge kom best i gang på den allerede ikoniske og fullsatte arenaen med Eiffeltårnet i bakgrunnen. Mol/Sørum tok fire strake poeng og fikk en seks poengs ledelse til 15-9. De skaffet seg åtte settballer og klarte seg med kun den første til settseier 21-12.

Carambula leverte en såkalt «solserve» opp mot den franske nattehimmelen ved første anledning. Publikum jublet idet ballen gikk omkring 30 meter opp i luften, men nordmennene svarte enkelt og tok poenget.

– De er spektakulære, men ikke veldig effektive, sa europamester Kvalheim om servene.

I andre sett tok Norge igjen føringen, men italienerne fulgte bra etter. Showmannen Carambula spilte seg opp, den norske duoen svarte kontant.

Mol og Sørum slo den italienske duoen to av to ganger i fjor. Sist i strake sett i verdenstourfinalen i desember. Den norske duoen åpnet lekene i Paris med seier over de chilenske fetterne Marco og Esteban Grimalt.

Mol og Sørum har ikke hatt en ideell oppladning til lekene. Mol pådro seg en ankelskade i mars og måtte opereres. Men paret rakk to turneringer i oppkjøringen og vant den siste av dem i Wien. Mol spiller med en innebygd skinne i foten.

Nederlenderne Steven van de Velde og Matthew Immers er de siste motstanderne i gruppen til fredag. De to beste i hver av de seks gruppene går direkte til åttedelsfinale med de fire beste 3.-plassene.

Les også: Fullt program OL i Paris, dag for dag, time for time