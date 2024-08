Hegg Duestad klar for OL-finale i 50 meter rifle match – Stene mislyktes

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Hegg Duestad endte med en totalsum på 589 poeng etter en praktfull sisteserie. Det holdt til 5.-plass.

– Det er fenomenalt det hun gjør nå, sa NRK-ekspert Ola Lunde etter den siste serien.

Stene måtte på sin side nøye seg med 15.-plass og klarte dermed ikke å sikre finaleplass.

I torsdagens kvalifisering skulle skytterne gjennom tjue skudd i hver av de tre stillingene knestående, liggende og stående.

– Litt dramatisk

Hegg Duestad innledet kvalifiseringen med seks tiere og fire niere på den første knestående serien.

– Det er litt dramatisk. Det er tydelig at hun sliter litt med vinden, sa NRKs reporter i Paris.

Lagvenninne Stene rappet på sin side til med fire strake tiere fra start, men 26-åringen måtte likevel også nøye seg med fire niere. Dermed lå de norske dårlig an tidlig i kvalifiseringen.

– Det har vært en tung start for de norske skytterne. Jenny Stene har rett og slett et dårlig treffbilde. De har ikke flyt, og det er kritisk. Den finaleplassen henger i en tynn tråd. Dette er overraskende, sa NRK-ekspert Ola Lunde.

Løftet seg

Over i den andre serien i knestående slo Hegg Duestad og Stene tilbake med henholdsvis 99 og 98. Hegg Duestad gnistret så til med 19 av 20 tiere på liggende, og 25-åringen avanserte til niendeplass før stående skyting.

Stene viste også fine takter med 18 tiere på de 20 liggende skuddene, men 26-åringen hadde likevel en del å ta igjen før de siste skuddene.

På den stående skytingen startet Hegg Duestad med to tiere, og tross én åtter holdt skytingen til en 5.-plass i kvalifiseringen. En glitrende sisteserie sørget for at 25-åringen tok de nødvendige poengene. Stene klarte ikke å løfte seg inn blant de åtte beste og ble nummer 15.

Mislyktes i luftrifle

Hegg Duestad var blant de store medaljefavorittene før mandagens finale i 10 meter luftrifle, men 25-åringen røk overraskende ut som første kvinne.

– Jeg er så tøff som jeg ønsket å være. De første skuddene går feil i forhold til pulsslagene og da blir det for tynt. Resten er bra, sa 25-åringen til NTB.

Den tidlige exiten overrasket Max-ekspert og fersk skytterkonge Ole-Kristian Bryhn.

– Det er utrolig synd. Jeg hadde skikkelig troen på medalje. Hun må bare glemme dette her og tenke framover, sa han.

I blandet lagkonkurransen med Jon-Hermann Hegg var den norske skytterprofilen ett tidel fra bronsefinale, men medaljemuligheten glapp helt på tampen.

