Jon-Hermann Hegg kollapset på stående – skjøt seg bort fra medalje

Regjerende europamester Hegg var blant de fremste medaljekandidatene før torsdagens finale, men nordmannen skjøt seg bort på den stående skytingen og ble nummer fem.

– Stående skytingen er dessverre for dårlig. Det er ikke noe å legge skjul på. Da holder det ikke i dette fantastisk gode selskapet, sa Max-kommentator Henrik Jonassen.

Liu Yukun (Kina) innfridde favorittstempelet og tok gullet. Det gjorde han foran Sergij Kulisj (Ukraina) og Swapnil Kusale fra India.

Sterk start

I finalen skjøt de åtte deltakerne tre serier på fem skudd i stillingene knestående og liggende, før det var ti skudd i stående. Deretter var det duket for elimineringsskudd.

Hegg innledet med to ganger 10,1 og to ganger 10,5, før han knallet til med 10,9 på det siste skuddet i åpningsserien. Det ga foreløpig annenplass. I den andre serien måtte han nøye seg med to ganger 10,1 og ett skudd på 10,2, men to ganger 10,6 ga likevel ledelse.

Nordmannen avsluttet kneskytingen med 10,1, 10,2, 9,8, 10,8 og 10,7. Dermed ledet han klart før den liggende skytingen.

– Jeg tror Jon-Hermann er revansjesugen. Dette er morsomt. Det er strålende. Fenomenal skyting, sa Max-ekspert Ole-Kristian Bryhn.

Skjøt seg bort

Hegg fortsatte med til sammen 52,5 poeng på den første liggende serien, før det ble 51,8 og 52.5 på de to neste. Nordmannen holdt seg med det i ledelsen før det skulle skytes stående. Der ble det 10,0, 10,3, 10,4 9,1 og 9,7 på den første serien, før det ble til sammen 48,9 på den andre. Det ga 4.-plass før elimineringsskuddene. Til slutt ble det 5.-plass.

Før torsdagens finale hadde ikke Hegg har ikke hatt tidelene på sin side i OL. Lørdag var han 0,1 poeng unna bronsefinale i 10 meter luftrifle blandet lag i tospann med Jeanette Hegg Duestad. Mandag skilte det 0,2 poeng fra den viktige 8.-plassen i kvalifiseringen i den individuelle øvelsen. Da var det Heggs siste skudd som spolerte finaledrømmen.

Onsdag slo han knallhardt tilbake med solid skyting i kvalifiseringen i 50 meter match.

– Nå er jeg veldig lettet. Veldig. Det føles godt. Flyten var mye bedre enn på luft, og det var bare å skyte, sa han til NTB da finalebilletten var i boks.

Senere torsdag skal Hegg Duestad og Jenny Stene i aksjon i kvinnenes kvalifisering i samme øvelse.

