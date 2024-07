Hegg Duestad-fiasko i Paris-OL: – Utrolig synd

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

25-åringen fikk det ikke til å stemme i starten og ble tidlig hektet av.

– Det er utrolig synd. Jeg hadde skikkelig troen på medalje. Hun må bare glemme dette her og tenke framover, sa Eurosport-kommentator Ole-Kristian Bryhn.

Forventningene til Duestad var store etter at hun imponerte med en sterk 2.-plass i søndagens kvalifisering. Det til tross for at hun fikk trøbbel på den fjerde serien.

– Jeg får mye igjen for de gode forberedelsene. Jeg vet hvordan jeg skal hente meg inn igjen, sa Duestad til NTB etter kvalifiseringen søndag.

Mandag startet Hegg Duestad bakpå med 9,9, 10,1 og 9,9, før hun løftet seg til 10,4. Deretter ble det 10,2, noe som ga 50,5 etter første serie.

– Hun må virkelig ha en god serie for å klatre, sa Eurosports ekspert Bryhn.

I den andre serien knallet hun til med 10,8 på første skudd, før hun måtte nøye seg med 10,3. Så ble det 10,6, 10,8 og 10,6. Dermed hadde Hegg Duestad presset på seg før de neste to skuddene, men det ble exit.

20 år er gått siden en norsk kvinne sist tok medalje individuelt i OL. Da tok Siren Sundby (seiling) og Gunn-Rita Dahle Flesjå (terrengsykling) gull.

Duestad ble lørdag nummer fem i luftrifle blandet lag sammen med Jon-Hermann Hegg. Den norske duoen var utrolige 0,1 poeng unna å sikre seg plass i bronsefinalen, men medaljehåpet røk helt på tampen.

– Det er så små marginer, sa NRK-ekspert Ola Lunde etter den innledende konkurransen.

25-åringen var i aksjon i Tokyo for tre år siden. Da ble hun nummer fire i luftrifle etter at hun satte ny olympisk rekord i kvalifiseringen. Også i rifle 50 meter match kom hun på 4.-plass i Tokyo.

