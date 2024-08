Frustrert Mol reagerte på dommeren: – Det var sånn jeg fikk skaden min

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Jeg har aldri blitt blåst på så mye i den fløyta før, sa Mol til NTB.

Det var tidsbruken etter poengene dommeren ga beskjed om.

– Jeg reagerte på at dommeren pushet oss så sykt på tid. Hun var så utrolig nøye på ikke å drøye tid. Jeg er veldig nøye med at jeg skal sparke ned hullene så jeg ikke tråkker over. Det var sånn jeg fikk skaden min, så jeg er veldig nøye med det, fortsatte han.

Alex Ranghieri og Adrian Carambula ble slått i strake sett, og nordmennene er klare for åttedelsfinale i OL før den siste puljekampen.

Mol skadet ankelen i mars og ble klar til lekene i Paris i grevens tid. Duoen rakk to turneringer før OL kom i gang. Ankelen har i likhet med spillet til de to fungert meget bra med to strake seirer foran Eiffeltårnet.

– Jeg vil gjerne ha det flatt så jeg ikke går i en grop. Når dommeren blir veldig opptatt på tiden, blir jeg irritert, fortsatte Mol.

Ga beskjed

Den kinesiske dommeren Lijun Wang fikk en melding av 27-åringen.

– Jeg måtte bare si fra: "Slapp av. La meg bare få lov til å gjøre det, for det får jeg alltid lov til av alle andre dommere." Akkurat hun var veldig nøye på tiden, sa han.

Makker Sørum forteller at det i utgangspunktet ikke skal være noe forskjell på OL og de øvrige turneringene duoen spiller resten av året.

– Vi brukte like lang tid i den første kampen, og det var ikke noe klager da. Det virker som de hadde fått beskjed om å raske på. Jeg vet ikke om det var fordi det var utsatt kamp, men hun var veldig hissig på at vi ikke måtte bruke mye tid. Ting måtte skje fort, men jeg følte ikke vi brukte lang tid, sa Sørum.

– De skulle rekke bussen, skjøt far og trener Kåre Mol humoristisk inn fra siden.

B-mennesker

Kampen ble utsatt fra klokken 22 til nærmere 22.45 på grunn av varsel om tordenvær. 15 minutter før midnatt møtte de to nordmennene pressen.

– Heldigvis er begge B-mennesker og fungerer bedre på kvelden enn på morgenen, sa Mol.

Siste gruppekamp for OL-vinnerne fra Tokyo for tre år siden er til fredag. Da venter nederlenderne Steven van de Velde og Matthew Immers.

