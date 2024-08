Alcaraz feide Paul av banen – møter Casper Ruud i en eventuell semifinale

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Spanjolen fikk tøff motstand på Roland-Garros-grusen, men etter et nervepirrende andresett var det til slutt verdenstreer Alcaraz som kunne juble.

Med sifrene 6-3 og 7-6 er han klar for semifinale. Lenge så det ut til at amerikaneren skulle ta andresettet etter å ha brutt Alcaraz' serve, men den spanske tennisstjernen kjempet seg tilbake og brøt amerikanerens serve. I det som ble et avgjørende tiebreak avgjorde Alcaraz med sifrene 9-7.

Det betyr at det er verdenstreeren som venter for Casper Ruud, skulle han ta seg videre fra torsdagens kvartfinale.

Alcaraz har hatt et tøft kampprogram under OL med deltakelse i både single- og doubleturneringen, men onsdag røk han og hans makker Rafael Nadal ut av doubleturneringen i kvartfinalen.

Ruud møter canadiske Felix Auger-Aliassime i sin kvartfinale torsdag.

