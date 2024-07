Triatlon i Seinen utsettes til onsdag på grunn av dårlig vannkvalitet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Etter et kraftig regnvær i Paris søndag ble svømmetreningen for triatlonutøverne utsatt både søndag og mandag av samme grunn.

Tirsdag morgen ble det klart at bakterienivået fortsatt er for høyt til at triatletene kan gjennomføre konkurranser i Seinen.

Tirsdagens øvelser skulle etter planen starte klokken 8.

Nå vil herrenes konkurranse starte onsdag klokken 10.45. Kvinnenes konkurranse skal etter planen gå av stabelen klokken 8 samme dag.

I pressemeldingen fra arrangørene heter det at beslutningen ble tatt etter et møte klokken 3.30 natt til tirsdag.

I triatlon for herrer deltar blant andre det norske gullhåpet Kristian Blummenfelt samt Vetle Thorn, mens i kvinneklassen representeres Norge ved Solveig Løvseth og Lotte Miller. Mandag 5. august er det blandet stafett i triatlon.

Ifølge AFP er det brukt omkring 1,4 milliarder euro, rundt 16 milliarder kroner, på å oppgradere kloakken og gjøre andre tiltak for å forbedre kvaliteten på vannet i Seinen fram mot OL.