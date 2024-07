Simone Biles førte USA til suverent laggull – hennes første OL-gull på åtte år

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Nedturene og skuffelsene fra Tokyo-OL forsvant i glede og jubel da Biles og lagvenninnene briljerte foran et entusiastisk publikum i Bercy Arena.

På tribunen var hennes ektemann, NFL-stjernen Jonathan Owens, sammen med hennes foreldre Ron og Nellie. De fikk mye å juble for da 27-åringen slett ikke lot seg hemme av den mye omtalte skaden i leggen.

Med kraftig teipet venstre legg turnet hun i alle fire apparater og leverte med sterke 14,900 i sprang, 14,400 i skranke, 14,366 på bom og 14,666 i frittstående.

Totalt seiret USA 5,802 poeng foran Italia og 6,799 foran Brasil. Utfallet av lagkonkurransen var aldri i tvil, fra Jordan Chiles innledet kvelden med et Jurtsjenko-sprang og til Biles avsluttet i frittstående til musikk av Taylor Swift og Beyoncé.

Kjendistungt

Chiles turnet også alle fire apparater, Sunisa Lee tre. Jade Carey nøyde seg med sprang, mens Hezly Rivera aldri slapp til i finalen.

Chiles falt ned fra bommen og fikk bare 12,733, men USA var så overlegne at det ikke gjorde noe som helst. Heller ikke at brasilianske Rebeca Andrade fikk kveldens høyeste poengsum med 15,100 i sprang.

Det var skyhøy kjendisfaktor på tribunene, der skuespillerne Nicole Kidman og Natalie Portman og regissøren Spike Lee lot seg imponere av Biles akkurat som de tidligere idrettsstjernene Serena Williams, Michael Phelps og Nadia Comaneci.

Tilbake

Biles vant fire gull og en bronse i Rio de Janeiro-lekene for åtte år siden, men måtte nøye seg med sølv og bronse i Tokyo i 2021. Der slet hun veldig med prestasjonspresset.

Hun var også plaget av «skrusyken», en mental sperre som gjør at turnere mister evnen til å orientere seg i lufta. Hun trakk seg da fra lagfinalen, der USA endte med sølv, men fikk mye ros for at hun åpent snakket om sine problemer og satte mental helse på dagsorden.

Biles har 23 VM-gull i sin strålende karriere, og Paris-OL kan bli et høydepunkt i karrieren. Hun var best av samtlige i kvalifiseringen og går til den individuelle mangekampen som favoritt. Hun er også klar for tre av fire apparatfinaler.

