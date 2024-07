OL i fare for Nadal – trøbler med en lårskade

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Til en spansk radiokanal forteller Carlos Moya at Nadal kjente på ubehag onsdag morgen. Senere på dagen avbrøt spanjolen en treningsøkt.

– Han valgte å gi seg før det ble verre. Det var det mest ansvarlige å gjøre, sier Moya ifølge nyhetsbyrået AFP.

Under torsdagens trekning ble det klart at Nadal etter alt å dømme skal opp mot Novak Djokovic i en eventuell annen runde i Paris. Moya vil imidlertid ikke love at eleven er klar til dyst mot ungarske Márton Fucsovics.

– Vi kan ikke tvinge fram noe, og så får vi se hvordan det utvikler seg. Vi må se hva slags form han er i fredag og lørdag. Jeg kan ikke love noe, verken om han spiller eller ikke. Akkurat nå trenger han hvile og behandling, understreker Moya.

I tillegg til å spille single skal Nadal delta i doubleturneringen med Carlos Alcaraz. OL-tennisen spilles på samme anlegg som Roland-Garros-turneringen. Den har spanjolen vunnet hele 14 ganger.

– Han har sett veldig fram mot dette, og det er noe han har markert i kalenderen i mange år. Han er en født konkurransemann. Han gleder seg til å spille med Carlos. Det er i så fall første gang de spiller sammen, og det vil være historisk for spansk tennissport.

Flere store tennisprofiler har blitt nødt til å trekke seg fra OL-turneringen i Paris, deriblant Jannik Sinner og danske Holger Rune.