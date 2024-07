Nadal snakker ned egne medaljesjanser i OL – spiller double med Alcaraz

– Jeg forstår fascinasjonen, håpet man får av å se oss to spille sammen, men la oss ikke tro det er en suksessgaranti, det synes jeg blir feil, sier Nadal før OL-starten.

Tennisveteranen har 22 grand slam-seiere, der 14 av dem har kommet på grusen i Paris i Roland-Garros. På samme bane skal det konkurreres om OL-medaljer.

Nadal spilte to doublekamper med norske Casper Ruud i svenske Båstad forrige uke, i oppkjøringen til OL. Spanjolen mener likevel at han har for lite kamptrening til at en medalje er sannsynlig.

– Carlos har ikke spilt mye double og jeg har spilt lite i både single og double, fortalte Nadal til pressen.

Alcaraz kommer til OL etter å ha vunnet Wimbledon for andre år på rad. Han sier det er en drøm at han får spille med Nadal i OL.

– Vi kommer til å gjøre vårt beste, med stor entusiasme. La oss håpe at vi får nyte det, samtidig som vi spiller bra, sier 21 åringen, som er Nadals double-makker i Paris.

Nadal har vunnet både double- og singleturneringen i OL tidligere. Tennisikonet vant singleturneringen i Beijing 2008 og vant gull i doubleturneringen sammen med Marc López i 2016 i Rio de Janeiro.

