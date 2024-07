Formsterk Kåffa-spiss mister hjemmekampen mot serieleder Glimt: – Jævlig

Angrepsspilleren så torsdagens trening fra sidelinjen, og var selv ikke videre optimistisk med tanke på egne muligheter til å spille hjemmekampen mot Glimt lørdag.

– Det er helt jævlig. Verst mulig timing med tanke på formen jeg er i og med tanke på landslagsspill for Chile, sier Nuñez til TV 2 som omtalte saken først.

27-åringen ble historisk da han sist helg scoret i sin sjuende bortekamp på rad. Det nyopprykkede laget tok en sterk seier borte mot Molde. Nå må KFUM klare seg uten den formsterke spissen når et nytt topplag står for tur.

– Det er trist å se på gutta trene når man er skadet, men jeg håper å være klar igjen mot Fredrikstad neste helg, forteller han videre.

Trener Johannes Moesgaard er ikke like sikker på at han må unnvære toppscoreren, men har uansett en plan for å klare seg uten både Nuñez og Petter Nosa Dahl som ble solgt fra nettopp Glimt til belgiske Mechelen.

– Han pleier å være litt defensiv på egne vegne, så vi får se hvordan vi velger å komponere laget om han ikke rekker det. Det er ingen tvil om at både Nuñez og Nosa har vært sentrale brikker i angrepet vårt og vært involvert i det aller meste vi har skapt, men vi har mange andre gode angrepsspillere som er klare for å ta over deres plass. Så det blir litt spennende for oss også å se hvordan vi velger å løse det, sier Moesgaard til Dagsavisen.

KFUM har fortsatt til gode å vinne på eget gress denne sesongen. 17 av de 21 poengene de har plukket har kommet på bortebane.

