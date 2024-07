Spionskandale i OL: Canadas trener står over åpningskamp – personell sendes hjem

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Saken har skapt mye oppmerksomhet før torsdagens åpningskamp mellom de to nasjonene. Canada har respondert med å sende hjem to personer i støtteapparatet, og landslagstrener Bev Priestman holder seg borte fra OL-premieren.

– Dette representerer ikke de verdiene som laget vårt står for, sier Canada-sjefen.

Han står over oppgjøret mot New Zealand for å «understreke lagets forpliktelse til å ha en integritet».

New Zealands olympiske komité har klaget den canadiske droneflygingen inn til IOC. I en pressemelding skriver de at operatøren ble pågrepet av franske myndigheter og identifisert som en analytiker knyttet til Canadas kvinnelandslag.

Episoden skjedde mandag da New Zealand trente i Saint-Étienne.

Canadas olympiske komité beklager hendelsen på det sterkeste.

«Vi står for fair play og er sjokkerte og skuffet. Vi sender vår hjertefølte beklagelse til New Zealands fotballforbund, alle spillerne som er påvirket og til New Zealands olympiske komité», står det i canadiernes pressemelding.

Senere ble det kjent at droneoperatøren og assistenttreneren Jasmine Mander sendes hjem til Canada.

New Zealand og Canada er i pulje med Frankrike og Colombia. Det canadiske laget er regjerende OL-mestere.

