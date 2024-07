Knutsen slipper straff etter byttenekten: – Ikke tilstrekkelig hjemmel i regelverket

Det skriver Norges Fotballforbund i en melding.

«NFFs påtalenemnd har vurdert om Knutsens opptreden kan danne grunnlag for disiplinære reaksjoner. Etter en grundig vurdering, som ble oversendt klubben fredag formiddag, har nemnda konkludert med at det ikke foreligger tilstrekkelig hjemmel i regelverket for å sanksjonere Knutsen for hans oppførsel», heter det.

I lørdagens kamp mellom Bodø/Glimt og Sandefjord lå Gundersen ved to anledninger nede etter en hodesmell. Knutsen lot ham spille videre og trosset vurderingene til Sandefjords vikarlege Magnus Kvisten og Glimts manuellterapeut Einar Hauglid.

Opptrinnet ble fanget opp på video, og i etterkant haglet kritikken mot Knutsen. Glimt-sjefen svarte med å slå tilbake og nektet å beklage oppførselen. Fredag gikk han imidlertid ut og sa at han angret.

– Det er av og til sånn at du trenger litt betenkningstid. Jeg har ikke taklet det spesielt bra. Det er egentlig hele saken for meg: Jeg føler jeg setter vikarlegen til Sandefjord i en vanskelig situasjon. Det beklager jeg, sa han og fortsatte:

– Når jeg evaluerer hvem jeg skal være og hva jeg skal stå for, så utøver jeg dårlig ledelse i situasjonen. Jeg har egentlig utøvd ganske dårlig ledelse i etterkant av situasjonen.

Les også: Glimt-sjefen beklager egen oppførsel: – Setter vikarlegen i en vanskelig situasjon

– Bør lovfestes

I Norges Fotballforbunds prosedyrer for hodeskader kommer det tydelig fram at det bare er legen eller det medisinske apparatet som «skal avgjøre om det er forsvarlig at spiller fortsetter kampen».

«NFFs prosedyre for håndtering av hodeskader har karakter av å være en veiledning/retningslinje, og ikke et regelverk som det kan knyttes rettsvirkninger til. Påtalenemnda har derfor besluttet at saken ikke skal forfølges videre. Samtidig vil nemnda oppfordre NFF til å vurdere om prosedyren bør lovfestes i NFFs reglementer» skriver forbundet.

Allerede dagen etter 1-2-tapet i Sandefjord innrømmet serieleder Glimt at situasjonen kunne ha vært håndtert annerledes, men først fredag tok Knutsen selvkritikk.

«Selv om saken henlegges, ønsker nemnda å understreke at den finner Knutsens oppførsel sterkt kritikkverdig. Hodeskader kan ha alvorlige og langvarige helsemessige konsekvenser. Det er medisinsk personell som er best rustet til å vurdere skaderisiko og nødvendigheten av umiddelbare tiltak, herunder hvorvidt spilleren må byttes ut».

Les også: Niso og NFF-lege reagerer på Knutsens oppførsel