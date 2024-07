Lysekloster fyrer løs mot NFF: – Bekrefter at man kan jukse seg videre i cupen

Til Bergensavisen hevder Svein Kollen at NFFs avgjørelse «vil skape en presedens for lignende saker i framtiden».

– Norges Fotballforbund bekrefter nå at man kan jukse seg videre i cupen ved å bruke ulovlige spillere. De har laget seg et kjempeproblem, sier Kollen.

NTB har vært i kontakt med NFFs konkurransedirektør Nils Fisketjønn. Han viser til en tekstmelding sendt til BA, der han skriver at NFF ikke vil kommentere avgjørelsen ettersom den fortsatt kan ankes og derfor ikke er rettskraftig.

Det var ikke før seieren mot nettopp Lysekloster at regelbruddet ble avdekket. Da sendte 2.-divisjonsklubben inn protest til Norges Fotballforbund med påstand om at Sogndal skulle tilkjennes seieren mot KFUM, og at Lysekloster og Sogndal skulle møte hverandre på nytt i 4. runde.

I mai besluttet doms- og sanksjonsutvalget å avvise protesten, men NFFs påtalenemnd behandlet saken på nytt. I innstillingen mente de at KFUM burde bli kastet ut av cupen.

Doms- og sanksjonsutvalget kom til en annen konklusjon og besluttet at KFUM i stedet får en bot på 100.000 kroner.

– Det er helt uvirkelig at det går an. Man skal være klar over at KFUM fikk 400.000 kroner for å gå videre til neste runde, så en bot på 100.000 kroner er ingen straff. KFUM har i praksis tjent penger på å jukse seg videre, raser Kollen.

