VIF og Obosligaen er tilbake – dette er lørdagens TV-sport

08.00: Snooker, Shanghai Masters, semifinale 2. (Eurosport Norge)

09.45: Formel 3, VM-runde i Budapest, Ungarn, sprintløp, med Martinius Stenshorne. (V Sport 1)

11.00: Golf, The Open Championship. The 152nd Open, tredje runde. Fra Royal Troon Golf Club, Troon, Skottland. Viktor Hovland misset cutten etter to dårlige dager i årets fjerde og siste Major-turnering. (Viasat Golf)

12.30: Formel 1, Ungarns Grand Prix i Budapest, 3. treningsomgang. (V Sport 1)

13.15: Sykkel, Tour de France. Etappe 20: Nice – Col de la Couillole (132.8 km). Tourens siste fjelletappe. Tadej Pogacar leder med over fem minutter på Jonas Vingegaard, som må konsentrere seg om å holde unna for Remco Evenepoel før søndagens tempoetappe. (TV2 Direkte / Eurosport 1).

13.30: Snooker, Shanghai Masters, semifinale. (Eurosport Norge)

14.10: Formel 2, VM-runde i Budapest, Ungarn, sprintløp. (Vsport 1)

15.00: Friidrett, Diamond League-stevne (10 av 15) fra London Stadium i England: 400 m hekk kvinner 15.04 (DL), 4 x 100 m kvinner 15.16, høyde menn 15.21 (DL), 4 x 100 m menn 15.24 (DL), 400 m kvinner 15.33 (DL), 400 m hekk menn 15.43 (DL), lengde kvinner 15.49 (DL), 3000 m menn 15.52 (DL), 800 m kvinner 16.08 (DL), 1 engelsk mil menn 16.19 (DL, Narve Gilje Nordås), 400 m menn 16.32 (DL), 200 m kvinner 16.42 (DL), 100 m menn 16.52 (DL). (NRK 1)

15.45: Formel 1, Kvalifisering til Ungarns Grand Prix i Budapest. (Vsport 1)

16.00: 1. divisjon menn (15. runde), Start – Vålerenga fra Sparebanken Sør Arena. Mees Rijks, og Henrik Bjørdal (bildet) tok sommerferie med 8-0 hjemme mot Sandnes Ulf. Ferien er nå over, og Start – som fremdeles er i poengnød – er vertskap når VIF drar på tur til Sørlandet. Det er venta mye folk, og en ny fotballfest i sommerbyen. (TV 2 Sport 1)

17.45: Formel E, London ePrix, løp 1. (Eurosport Norge)

18.00: Sjakk, Champions Chess Tour 3. turnering (dobbelt utslagssystem), hurtigsjakk (best av 4), 2. dag: Semifinaler. Taperrunden 1. runde. (TV 2 Sport 2)

21.00: Dart, World Darts Matchplay, dag 8, semifinaler. (Vsport 2)

21.00: Nascar, Xfinity Series, Pennzoil 250. (Vsport 3)

21.00: Golf, LPGA-touren, Dana Open, runde 3. (Viasat Golf)

23.00: Golf, PGA-touren, Barracuda Championship, dag 3. (Eurosport Norge)

04.00: Motorsport, Endurance Moto Racing, åttetimersløp fra Suzuka. (Eurosport Norge)

