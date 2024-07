Begge kantspillerne scoret da Bodø/Glimt slo tilbake over Odd

Resultatet kom seks dager etter sjokktapet for tabelljumbo Sandefjord og bråket som fulgte. Det sto 1-1 halvveis, men scoringene til Fredrik Sjøvold og Fredrik Bjørkan sørget for at alle poengene ble igjen på Aspmyra.

Glimt tok ledelsen ved August Mikkelsen etter tolv minutter. Det skjedde etter et godt angrep, og det var 23-åringens første mål siden serieåpningen.

Vertene dominerte, men klarte ikke å stoppe Odd fra å finne en vei tilbake. Etter et godt trykk rundt og i Glimts målgård havnet ballen hos en umarkert Samuel Skjeldal, som sendte den kontant i nettmaskene.

– Vi hadde stort sett kontroll på hele omgangen, så det var unødvendig, sa Mikkelsen til TV 2 i pausen.

Han trengte ikke være irritert lenge. Etter 53 minutter trillet Sjøvold inn sitt første seriemål på en kontring satt i gang av Håkon Evjen.

Sju poeng

Dermed hadde begge Glimts to kantspillere notert seg i målprotokollen. Senere trygget Bjørkan seieren da han gikk på et dypt løp og styrte inn en ball fra Mikkelsen.

Etter 16 kamper har Bodø/Glimt 36 poeng, som er sju mer enn det tabelltoer Brann har plukket på like mange oppgjør. Odd ligger nest sist med 14 poeng.

Skien-laget har kun vunnet én av sine tolv siste kamper i Eliteserien. Ingen på øverste nivå har sluppet inn så mange mål (30) som Odd denne sesongen.

Innrømmet dårlig ledelse

Før avspark tok Glimt-trener Kjetil Knutsen selvkritikk for måten han har oppført seg på den siste uken. I tapet for Sandefjord nektet han å følge medisinske råd om å bytte ut Jostein Gundersen, som to ganger hadde ligget nede etter en hodesmell. Det fikk han massiv kritikk for i dagene som fulgte.

Knutsen fnøs først av kritikerne, men erkjente fredag at han hadde «utøvd ganske dårlig ledelse». Gundersen spilte for øvrig fra start mot Odd og fikk tilsyn etter en hodesmell tidlig i 1.-omgangen.

Neste oppgave for Glimt skjer i jakten på Champions League-spill. Tirsdag tar nordlendingene imot latviske RFS til den første av to oppgjør i 2. kvalifiseringsrunde. Fire dager senere er det bortekamp mot KFUM Oslo.

Samme helg skal Odd bryne seg på Strømsgodset hjemme i Skien.

