Helmersen klar for Bodø/Glimt: – Vet hva som bor i meg

Glimt opplyser om overgangen i egne mediekanaler. Ifølge Nettavisen og Stavanger Aftenblad må gultrøyene betale en totalpakke på opp mot fem millioner kroner for Helmersens tjenester. Det er klar salgsrekord for Egersund.

– Det føles helt fantastisk, det er fryktelig godt og egentlig litt surrealistisk. Det er et par hakk opp fra hva jeg er vant til, så det ser veldig bra ut, sier Helmersen til Bodø/Glimts nettsider.

Helmersen har skrevet under på en kontrakt som strekker seg ut 2027-sesongen.

– Jeg vet hva som bor i meg. Jeg har fått et lite innblikk i vår nå, så håper jeg virkelig det slår ut enda mer nå framover. Dette er en god utfordring, og jeg er klar for en sånn oppgave, fortsetter 26-åringen.

Helmersen uteble sist helg fra Egersunds treningskamp mot Sandnes Ulf.

– Det var en god grunn til at han ikke ble brukt i den kampen, og en overgang nærmer seg, sa Egersunds daglige leder Matteus Bårdsen til Aftenbladet.

Helmersen debuterte i Eliteserien for Rosenborg tilbake i 2017, og etter flere låneopphold gikk ferden videre til Raufoss på en gratisovergang i 2021. For et halvt år siden ble han hentet til Egersund, og 26-åringen har vært en umiddelbar suksess.

– Det er en veldig vanskelig balansegang siden vi står midt i sesongen. Vi ønsker å opprettholde egen suksess og etablere oss i 1. divisjon. Skal laget bli svekket nå, må vi derfor få såpass igjen for spilleren at vi kan sitte igjen med god samvittighet, påpekte Bårdsen til Aftenbladet.

