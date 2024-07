Krevende start for Viktor Hovland i The Open

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I pøsende regnvær og kraftige vindkast startet Hovland årets siste major-turnering på Royal Troon-banen i Skottland.

Nordmannen gikk runden på fire slag over par. Det holdt til en delt 84.-plass på tidspunktet Hovland gjorde seg ferdig.

Åpningsrunden startet godt for Ekeberg-gutten, som gikk de første to hullene på par, før han fulgte opp med en birdie på sitt tredje hull.

Dessverre for Hovland fikk han bunkerproblemer på hull nummer fem og åtte. De dype sandbunkerne i Skottland presset ham til å bruke flere slag, hvilket resulterte i bogey på de to hullene.

På de to påfølgende hullene fortsatt problemene for Hovland, og etter ti spilte hull, lå han tre slag over par. De siste åtte hullene endte med én bogey og sju hull på par.

Det norske golfesset gikk sin førsterunde sammen med turneringens regjerende mester Brian Harman, som vant turneringen i fjorårets utgave med seks slag. Spillepartneren gikk runden på to slag over par.

Da Hovland var ferdigspilt ledet amerikanske Justin Thomas med tre slag under par i den britiske The Open-turneringen, men resten av feltet er ikke ferdigspilt.

