Hovland med ujevn sisterunde i Skottland – hjemmehåp til topps

Hovland fikk en ujevn start på dagen og endte til slutt med ett slag under par for dagen og sju slag under par totalt.

Vinneren av PGA-turneringen, som også inngår i europatouren, ble hjemmehåpet MacIntyre. Skotten avsluttet fenomenalt, med eagle og birdie på to av sine tre siste hull. Han endte 18 slag under par totalt, elleve slag bedre enn Hovland.

Nordmannen var avspilt i kampen om en topplassering før søndagen. Han startet avslutningsrunden med en bogey, før det ble birdie på hull tre og fire.

På hull seks røk han på en dobbeltbogey, før det ble birdie på hull åtte og bogey på hull ni.

På de siste ni gikk det bedre, og nordmannen avsluttet dagen på én under par etter to birdier og sju hull på par i løpet av siste halvdel av søndagen.

Til uken spiller Hovland i British Open.

