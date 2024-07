Ruud serverte lekkerbisken og gikk til semifinale med Nadal i Båstad

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

«Ruudal», som en ung tilskuer hadde skrevet på en plakat, vant 6-4, 3-6, 12-10 over franske Théo Arribagé og russiske Roman Safiullin.

Ruud og Nadal avverget en matchball på 9-10 i matchtiebreak før de vendte til seier.

Det var på 30-30 da den norsk-spanske duoen skulle serve hjem første sett at Ruud avgjorde en spektakulær ballveksling. Etter flere volleyslag ved nett så motstanderne ut til å skulle sikre seg en bruddball, men Ruud leverte et slag bak ryggen og mellom beina som holdt ballen i spill. Deretter smashet han inn poenget.

Han fikk klapp på skulderen fra en tydelig imponert Nadal.

Rask revansj

Noen timer etter at Ruud overraskende ble slått klart 6-3, 6-3 av brasilianske Thiago Monteiro i åttedelsfinalen i single, var han tilbake på centercourten sammen med den spanske gruskongen.

To dager etter å ha slått 2.-seedede Guido Andreozzi og Miguel Reyes-Varela 6-1, 6-4 i åpningsrunden tok de en ny seier.

Begge parene holdt serven greit i første sett til 3-2 for Arribagé og Safiullin. Så fikk «Ruudal» problemer i serven og kom under 0-30 etter blant annet en dobbeltfeil av Ruud, men de slo hardt tilbake og vant fire poeng på rad. Ruud avsluttet med et ess.

I neste game fikk Ruud og Nadal kampens første bruddball, og en dobbeltfeil ga dem 4-3-ledelse. Den omsatte de i settseier ved å holde serven to ganger, sist ved hjelp av det elleville Ruud-slaget.

Les også: Casper Ruud seilte akterut i svenske Båstad – røk ut i 2. runde

Opphenting

I 2. sett kom motstanderne best i gang. Ved hjelp av to dobbeltfeil fra Nadal brøt de til 2-0 da de på 40-40 fikk sin første bruddsjanse i kampen.

På 0-3 startet opphentingen med et perfekt servegame for Ruud. Deretter skaffet Ruud og Nadal seg tre bruddballer på 15-40 og utnyttet den første av dem. Så utlignet de til 3-3 da Nadal servet.

I neste game hentet «Ruudal» opp motstandernes 40-0-ledelse ved hjelp av et kunstslag fra Nadal, men måtte se motstanderne vinne det avgjørende poenget og gå opp i 4-3.

Så skaffet Arribagé og Safiullin seg fire bruddballer på 0-40 da Ruud servet. Nordmannen avverget de to første med vinnere, men så slo han ut. Dermed kunne den fransk-russiske duoen serve hjem 2. sett til 6-3.

I matchtiebreak var det lenge jevnt med et lite overtak til Ruud og Nadal, men fra 7-5 vant motstanderne tre poeng på rad og tok ledelsen for første gang. Begge hadde matchball før Ruud og Nadal kunne juble.

Motstandere i semifinalen blir enten russiske Pavel Kotov og polske Piotr Matuszewski eller den brasilianske duoen Orlando Luz og Rafael Matos. De spiller sin kvartfinale først torsdag.

(©NTB)