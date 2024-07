Casper Ruud seilte akterut i svenske Båstad – røk ut i 2. runde

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Åttedelsfinalen ble en krevende affære for nordmannen, som tapte med settsifrene 3-6, 3-6.

Kampen startet med at Ruud servet hjem første game, før brasilianeren tok to strake game og brøt det norske tennisesset. Herfra ble det en dragkamp mellom de to duellantene på en treg grusbane i Sverige.

Monteiro, rangert som nummer 85 i verden, holdt serven i førstesettet og tok ledelsen 1-0.

Den antatt svakere spilleren fra Brasil ga en av verdens beste grusspiller en real kamp. I andresettet holdt nordmannen unna fram til det sjette gamet. Der brøt Monteiro serven til Ruud, og veien mot seieren lå klar. Ruud ledet 30-0 i Monteiros siste servegame, men brasilianeren sikret seieren med fire strake poeng.

Dette var nordmannens første singlekamp på grus etter andrerunde-exiten på gresset i Wimbledon. Den svenske turneringen var en del av nordmannens forberedelser til OL-turneringen i Paris, som også spilles på grus.

25-åringen fra Snarøya vant ATP 250-turneringen i 2021, i fjor var han tapende finalist.

Tapet betyr at Ruud går glipp av en eventuell semifinale mot barndomsidolet Rafael Nadal.

Ruud spiller sammen med spanjolen senere onsdag. De spiller på lag i doubleturneringen i Båstad. Etter å ha vunnet første kamp er det kvartfinalen som står for tur for double-makkerparet.

Les også: Ruud spøkte med Nadal etter Båstad-seier: – Han begynner å bli gammel