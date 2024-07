Messi pådro seg leddbåndsskade i ankelen – ute på ubestemt tid

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

På egne nettsider skriver klubben at Messi har vært gjennom medisinske undersøkelser etter at han måtte byttes ut i annenomgangen da Colombia ble slått 1-0 natt til mandag norsk tid.

Det er usikkert når Messi returnerer til spill igjen. Det avhenger ifølge klubben av framdriften på rehabiliteringen. Tidligere tirsdag sa Inter Miamis hovedtrener Gerardo Martino at Messi sannsynligvis vil gå glipp av de to neste kampene.

Etter Copa America-triumfen skrev argentineren i egne mediekanaler at han håpet å være tilbake i spill i løpet av kort tid.

Inter Miami er nummer to i den østlige avdelingen i MLS. Kun ett poeng skiller opp til tabellener Cincinnati. De to neste kampene for Inter Miami er mot Toronto (21. juli) og Chicago Fire (28. juli).

