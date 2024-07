Messi takker for støtten etter Copa America-triumfen: – Forhåpentligvis snart på banen igjen

Messi ble overveldet av følelser og måtte gråtende sette seg på benken på stillingen 0-0 etter 65 minutter av finalen mot Colombia.

Men etter at Lautaro Martínez scoret kampens eneste mål i ekstraomgangene og sørget for nok en Copa America triumf, var sorg snudd til glede for Messi og Argentina. Nå takker Messi for støtten.

– Copa America er over, og det første jeg ønsker å gjøre, er å takke alle for meldinger og hilsener. Jeg har det bra, takk Gud, og forhåpentligvis kan jeg snart være på banen igjen og nyte det jeg elsker å gjøre mest, skriver Messi på sin Instagram-konto.

Sesongen pågår fortsatt for Messi og hans Inter Miami. De fem siste kampene har MLS-laget måttet klare seg uten den argentinske superstjernen. Etter fire strake seiere uten Messi, skar det seg skikkelig sist kamp, med 1-6-tap i toppkampen mot Cincinnati.

Resultatet sendte Cincinnati til topps i MLS, foran nettopp Inter Miami.

