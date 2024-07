Fifa skal etterforske rasismeanklager mot argentinske Copa America-vinnere

Det melder nyhetsbyrået AFP.

– Fifa er klar over en video som sirkulerer i sosiale medier og hendelsen blir etterforsket. Fifa fordømmer sterkt enhver form for diskriminering fra noen, inkludert spillere, fans eller tjenestemenn, heter det i pressemeldingen.

Det var Chelsea-spiller Enzo Fernández som delte en direktesendt video på Instagram. Der skal flere av de argentinske Copa America-vinnerne ha kommet med rasistiske og diskriminerende ytringer mot franske spillere. Ifølge TV 2 skal de ha sunget «De spiller for Frankrike, men de er alle fra Angola». Sangen stammer fra VM i Qatar i 2022.

Chelsea opplyser i en pressemelding onsdag formiddag at de har satt i gang en intern disiplinærprosedyre. De skriver at de «finner alle former for diskriminerende oppførsel fullstendig uakseptabel».

Frankrikes fotballforbund (FFF) reagerte sterkt på hendelsen og meldte at de hadde henvendt seg til Fifa for en kommentar.

I et innlegg i sosiale medier la Fernandez seg flat.

– Den videoen, det øyeblikket og de ordene reflekterer ikke meg som person. Jeg er oppriktig lei meg, skrev Fernandez.

