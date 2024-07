Graham Hansen-mål ikke nok for fotballkvinnene som må ut i EM-omspill

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Gjestenes stjernespiss Vivianne Miedema nikket inn 1-1 i det 80. minutt på Brann stadion og sendte Nederland til EM sammen med Italia. Norge endte på tredjeplass i gruppa og må slå to lag fra lavere divisjoner i hjemme- og bortekamp i høst for å kvalifisere seg til sitt 22. EM- eller VM-sluttspill på rad.

Lagkaptein og Barcelona-stjerne Graham Hansen skjøt inn ledermålet i det 61. minutt. Den scoringen løftet Norge til førsteplass i gruppa og ville vært nok til EM-billett om laget hadde greid å frede målet den siste halvtimen.

Scoringen kom på et hjørnespark fra Vilde Bøe Risa. Guro Bergsvand gikk i duell inne i målgården, og bak henne gjorde Kerstin Casparij et mislykket klareringsforsøk. Ballen gikk rett til Graham Hansen, som tredde ballen gjennom en skog av bein og inn i mål.

Norge så ut til å hale EM-billetten i land, men ti minutter før slutt kom Chasity Grant seg forbi Tuva Hansen på høyresiden og la inn. Inne foran mål hoppet Miedema opp bak ryggen på Guro Bergsvand og stanget ballen i mål fra kort hold.

Tirsdag var det 13.200 dager siden Norges forrige hjemmetap i en EM-kvalifiseringskamp, 0-2 mot Finland i mai 1988. De 42 kampene siden da har gitt 37 seirer og fem uavgjorte, men to av de uavgjorte har kommet i de to siste kampene mot Italia og Nederland, som begge er EM-klare.

Italia tok tidlig to måls ledelse mot Finland. Det betydde at Norge måtte slå Nederland for å løse EM-billett tirsdag. 1-1 gir tredjeplass i gruppa, og dermed må laget ut i omspill i høst. Trekningen foretas fredag.

Sterk start

Norge stresset nederlenderne med sitt høye press og kunne fått en drømmestart. I det 5. minutt brøt Guro Reiten en tversoverpasning fra Dominique Janssen rett utenfor Nederlands felt og sentret til Karina Sævik, som skjøt fra god posisjon. Keeper Lize Kop var raskt nede og reddet.

Pasningen fra Reiten gikk rett forbi Graham Hansen, som ville hatt enda bedre posisjon for avslutning enn Sævik.

I det 13. minutt tvang Reiten fram en ny norsk ballerobring høyt på banen. Graham Hansen parkerte gjestenes kaptein Sherida Spitse og skjøt fra spiss vinkel, men Kop parerte igjen.

I det 19. minutt dro Sævik av en motspiller og spilte Frida Maanum gjennom det nederlandske forsvaret. Hun scoret sikkert, men var korrekt vinket av for en liten offside.

Kom tilbake

Etter den gode norske starten spilte Nederland seg inn i kampen og etablerte et visst press siste halvdel av den første omgangen, men uten å komme til virkelig store sjanser. Stjernespissen Vivianne Miedema ble en gang satt opp i ypperlig skuddposisjon, men misset helt i mottaket.

Den andre omgangen startet som den første, med norsk press og en stor sjanse. I det 47. minutt gikk ballen fra Reiten via Maanum til Graham Hansen, som skjøt fra god posisjon. Lize Kop ble nederlandsk redningskvinne igjen.

Etter en times spill var det ingenting å gjøre da Norge tok ledelsen på dødball, og det så veldig lyst ut for de norske.

Graham Hansen fikk litt senere en hodesmell i duell med Spitse inne i feltet, men hun spilte videre etter å ha fått behandling. Sammen med resten av det norske laget gjorde hun et tappert forsøk på å sikre EM-billetten, men det lyktes ikke.

---

Kampfakta

EM-kvalifisering fotball kvinner tirsdag, A-divisjonen gruppe 1 i Bergen:

Norge – Nederland 1-1 (0-0)

Brann stadion, 8574 tilskuere

Mål: 1-0 Caroline Graham Hansen (61), 1-1 Vivianne Miedema (80).

Dommer: Alina Pesu, Romania.

Gult kort: Daniëlle van de Donk (83), Nederland.

Lagene:

Norge (4-2-3-1): Cecilie Fiskerstrand – Thea Bjelde (Maria Thorisdottir fra 75.), Guro Bergsvand, Mathilde Harviken, Tuva Hansen (Marit Bratberg Lund fra 86.) – Lisa Naalsund, Vilde Bøe Risa (Sophie Román Haug fra 86.) – Karina Sævik, Frida Maanum, Guro Reiten – Caroline Graham Hansen.

Ubenyttede reserver: Guro Pettersen, Aurora Mikalsen – Marthine Østenstad, Cathinka Tandberg, Emilie Woldvik, Justine Kielland, Celin Bizet Ildhusøy, Elisabeth Terland, Signe Gaupset.

Nederland (4-4-2): Lize Kop – Kerstin Casparij (Lynn Wilms fra 71.), Sherida Spitse, Dominique Janssen, Esmee Brugts (Katja Snoeijs fra 71.) – Daniëlle van de Donk (Damaris Egurrola fra 86.), Jackie Groenen, Wieke Kaptein, Chasity Grand – Vivianne Miedema (Romée Leuchter fra 86.), Lineth Beerensteyn.

Ubenyttede reserver: Danielle de Jong, Jacintha Weimar – Ilse van der Zanden, Veerle Buurman, Merel van Dongen, Nina Nijstad, Chimera Ripa, Renate Jansen.

Norge ble nummer tre i sin gruppe og må ut i omspill i høst om EM-plass.

---