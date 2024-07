Grainger før nøkkelkamp: – Ingen katastrofe om det ikke går

Før siste runde i kvalifiseringen er Norge toer i sin pulje og to poeng bak nederlenderne. Uavgjort i tirsdagens kamp på Brann stadion i Bergen kan også ta landslaget til EM, men da må det bli samme utfall i Italia – Finland.

– Vi vil vinne og bli kvalifisert i morgen. Det er jeg helt tydelig på. Denne nye måten å kvalifisere seg på, er noe vi må venne oss til. For det blir også veien mot VM. Jeg nyter å ha kamper der konkurransen er høy, sa Grainger på pressekonferansen i forkant av Nederland-møtet.

De to beste i puljen blir direktekvalifisert, mens de to øvrige lagene må ut i et omspill. I et slikt scenario må Norge vinne borte og hjemme mot to antatt svakere motstandere for å ta seg til EM.

– Vi vet vi hvordan prosessen er. Det er ingen katastrofe om det ikke går (topp to), men vi vil vinne. Det er mentaliteten vi har i laget, sa Grainger.

Uforutsigbart

Kvinnelandslaget vant kvalifiseringens første kamp mot Finland (4-0), men har siden spilt tre uavgjort og tapt én gang. Fredag glapp borteseieren etter en finsk 1-1-scoring langt ut i overtiden.

– Det som er spennende med denne gruppen, er at alle kamper er uforutsigbare. Det blir en god kamp her i morgen, og for oss blir det viktigste at vi presterer, sa Grainger.

Norge har deltatt i alle de tolv siste europamesterskapene i fotball.

I en EM-kvalifisering har ikke en norsk hjemmekamp endt med tap siden mai 1988. Den rekken må Norge forsvare uten suspenderte Ingrid Syrstad Engen på midtbanen.

– Hun vet å styre midtbanen og er en boks-til-boks-spiller når man trenger det. I tillegg er hun en person som krever mye rundt seg. Det er et stort tap, men vi må se positivt på det. Den som får sjansen i morgen, vil gripe den og gi alt, sa Caroline Graham Hansen på mandagens pressetreff.

