Mikel Oyarzabal avgjorde EM-finalen for Spania – Englands trofétørke fortsetter

Til tross for et spansk favorittstempel, var England fullt på høyde med spanjolene i første omgang, som ble preget av tøffe dueller framfor finspill og sjanser.

Men et drøyt minutt etter hvilen serverte Yamal ballen til Williams, som fikk ballen forbi Jordan Pickford i England-buret.

Cole Palmer ga England fornyet håp med sin utligning etter 73 minutter, men Oyarzabal fikk avgjøre for Spania da han skled inn 2-1 for Spania like før full tid. Spanjolen var hårfint onside.

Dermed må England fortsatt vente på sitt første EM-trofé noensinne. Hele 58 år har gått siden engelskmennene vant VM i fotball på hjemmebane i 1966, landets hittil eneste mesterskapstriumf.

Spania hadde derimot statistikken på sin side. Spanske herrelag har nå gått seirende ut i 27 strake finaler i store europeiske turneringer de siste 22 årene. Det inkluderer de fire triumfene til Spania i EM 2008, VM 2010, EM 2012 og nå EM 2024.

Landet blir også historiske som første nasjon til å vinne fire EM-sluttspill. Spanjolene tok sin første EM-tittel i 1964 og har nå en mer EM-tittel en Tyskland med sine tre.

Tøffe dueller

Det var ikke mange store sjanser å spore i første omgang av årets EM-finale. Volleyforsøket til Phil Foden på overtid av omgangen var det første skuddet på mål i kampen.

Før pause var det jevnt spill og harde dueller som gjaldt og begge lag fikk et gult kort i løpet av omgangen. Harry Kane fikk gult kort for en røff takling etter 24 minutter, mens Dani Olmo måtte i den franske dommeren Francois Letexiers bok seks minutter senere, etter å ha stemplet Declan Rice i magen.

En som ikke klarte å stille til start i andre omgang var Spanias stjernespiller Rodri. Den nesten uovervinnelige midtbanemannen til Manchester City måtte byttes ut mot Martin Zubimendi.

Stjernekanter

Men da England kanskje akkurat hadde rukket å merke svakhet hos Spania, ble engelskmennene overrumplet av spanjolenes unge profiler. Yamal, som slo nok en rekord som yngste spiller fra start i en EM-finale, dro seg inn i banen og sendte ballen til Williams, som sikkert satte ballen i mål.

Spania fortsatte kjøret mot England og kunne doblet ledelsen umiddelbart etter åpningsmålet, da Dani Olmo fyrte av like utenfor.

Like utenfor gikk også forsøket fra Jude Bellingham, som klinte til og var nær ved å skape nok et øyeblikks magi for England etter 64 minutter, slik han gjorde i åttedelsfinalen mot Slovakia.

I semifinalen avgjorde Ollie Watkins for England og spissen ble byttet inn etter 57 minutter for en skuffet Harry Kane, som var svært anonym i nok en finale.

Anonym har ikke Yamal vært og Barcelona-stjernen var nære på ved å bli tidenes yngste målscorer i en EM-finale da hans gode skuddforsøk ble reddet av Pickford.

Spansk jubelkveld

I tillegg til å bytte inn Ollie Watkins, sendte Gareth Southgate innpå Cole Palmer i håp om å redde Englands sjanser. Chelsea-spilleren svarte med å kline inn en utligning med et flott skudd fra like utenfor 16-meteren.

Men Spania fornektet seg ikke og tok ledelsen igjen da utskjelte Marc Cucurella slo lekkert inn til Oyarzabal som sendte Spania til himmels.

En VAR-sjekk for offside kunne heller ikke stoppe spanjolene, for Oyarzabal var hårfint på rett side.

England fikk noen enorme muligheter på overtid, men hadde ikke hellet med seg denne gangen.

Dermed ble det en ekstra fantastisk sportsdag for Spania. Tidligere på dagen kunne landet feire spansk seier i den prestisjetunge tennisturneringen Wimbledon, da Carlos Alcaraz utklasset Novak Djokovic i finalen.

Dobbelttriumf ble det også i 2008, da Rafael Nadal beseiret Roger Federer i Wimbledon-finalen, samme dag som Spania slo Tyskland i EM-finalen.

