Selvmål ødela seiersfesten for Brann i første kamp uten Heltne Nilsen

Det var stor spenning knyttet til hvordan Brann kom til å opptre foran egne fans mot Haugesund, etter at kaptein Sivert Heltne Nilsen forsvant til Aberdeen tidligere i uken.

Aune Heggebø imponerte ikke da han fikk sjansen fra start og ble byttet ut for Bård Finne etter en knapp time, men det var en annen innbytter som sendte bergenserne i føringen.

Egil Selvik reddet det som kom av Brann-sjanser, helt til han ble overlistet av Magnus Warming, som satte inn ledermålet etter 71 minutter. Landslagskeeperen hadde en god kamp, men kunne avverget åpningsmålet.

Men da det så ut til å gå mot tre viktige poeng og langt kortere avstand opp til Bodø/Glimt på tabelltopp, var Japhet Sery Larsen uheldig og scoret selvmål ti minutter senere.

Brann måtte dermed skuffet innse at det bare ble ett poeng mot Haugesund.

Selvik i slag

12 minutter ut i oppgjøret kom det en kanonade mot Haugesund-målet. Selvik måtte i aksjon ved tre forskjellige anledninger for å hindre Brann-scoring.

Først vartet landslagskeeperen opp med en mesterlig redning på et flott hodestøt fra Emil Kornvig, så måtte han parere et hardt volleyforsøk fra Thore Pedersen. På den påfølgende corneren ble en litt finurlig heading fra Branns nye kaptein Fredrik Pallesen Knudsen, avverget.

I motsatt ende av banen fikk Haugesund muligheter til å ta ledelsen kort tid senere. Kvikke Sebastian Tounekti kom seg fri på sin venstrekant, men forsøket fra tunisieren ble reddet av Mathias Dyngeland i Brann-målet.

To minutter senere dro Tounekti seg inn fra venstrekanten igjen og traff på utsiden av stolpen til Dyngeland.

Reddet av VAR

Et Haugesund i nedrykksstriden hadde håp om å sikre seg sårt tiltrengte poeng, men så ut til å få en veldig tøff oppgave like etter pause.

Niklas Castro løp i bakrom og skulle til å avslutte da han ble revet ned av Bærtelsen, som fikk marsjordre fra dommer Marius Hansen Grøtta, som også dømte straffespark til Brann.

Castro var riktignok ikke på riktig side da ballen mot ham ble slått, noe som gjorde at Haugesund kunne puste lettet ut etter at VAR-sjekken konkluderte med offside. Bærtelsen fikk dermed muligheten til å fullføre kampen.

Det kom godt med for Haugesund, som reddet inn 1-1 etter Warmings mål. Et heldig poeng for Haugesund kommer godt med i nedrykksstriden.

---

Kampfakta

Eliteserien, runde 14

Brann – Haugesund 1-1 (0-0)

Brann stadion, 15.757 tilskuere.

Mål: 1-0 Magnus Warming (72), 1-1 Japhet Sery Larsen (selvmål 84).

Dommer: Marius Hansen Grøtta.

Gult kort: Niklas Castro, Brann, Sory Diarra, Paul André Farstad, Egil Selvik, Ismael Seone, Sebastian Tounekti, Haugesund.

Lagene:

Brann (4-3-3): Mathias Dyngeland – Svenn Crone, Fredrik Pallesen Knudsen, Japhet Sery Larsen, Ruben Kristiansen – Emil Kornvig, Thore Pedersen (Magnus Warming fra 68.), Felix Horn Myhre – Sander Kartum (Ulrik Mathisen fra 57.), Aune Heggebø (Bård Finne fra 57.), Niklas Castro.

Haugesund (4-2-3-1): Egil Selvik – Mikkel Hope, Anders Bærtelsen, Ulrik Fredriksen, Oscar Krusnell – Morten Konradsen, Bruno Leite (Sander Innvær fra 73.) – Mathias Sauer (Ismael Seone fra 81.), Troy Nyhammer (Anton Logi Lúdvíksson fra 60.), Sebastian Tounekti – Sory Diarra.

Runde 14: Fredrikstad – Molde 0-0, Lillestrøm – Strømsgodset 3-1, Odd – HamKam 1-2, Sandefjord – Bodø/Glimt 2-1, Viking – Kristiansund 2-0.

---