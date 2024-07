15.000 soldater i OL: – Den største militærleiren i Paris siden 2. verdenskrig

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Allerede nå er fransk politi og militære i gang med å øke tilstedeværelsen. Det vil bare tilta i opptakten til lekene, som offisielt åpner 26. juli.

I alt mobiliseres 15.000 soldater, og for 4500 av disse er det opprettet en egen base i utkanten av hovedstaden.

– Det er snakk om den største militærleiren i Paris siden 2. verdenskrig, sier oberst Michel Bergier til kringkasteren France Info.

Speedbåter

Fra basen kan soldatene nå samtlige OL-steder i Paris innen 30 minutter.

Det militære bidraget kommer i tillegg til at politiet setter inn 45.000 betjenter for å ivareta sikkerheten. Et ukjent antall av dem skal patruljere Seinen i speedbåter.

OLs åpningsseremoni legges til vannet, og det er anslått at 300.000 tilskuere får plass langs elvebreddene.

Høy terrorfare

Frankrike henter også inn utenlandske sikkerhetsstyrker. Norge bidrar til dette, men det er ikke kjent nøyaktig hvor mange norske soldater, politifolk og hunder som sendes dit.

Tidligere i uken uttalte den franske innenriksministeren Gérald Darmanin at terrortrusselen i Frankrike fortsatt er «ekstrem høy».

OL varer i to uker. Det er ventet over 10.000 utøvere, flere hundre tusen tilskuere og i alt rundt 15 millioner besøkende i Paris under sommerlekene.

