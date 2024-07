Vannkvalitet i Seinen forbedrer seg før OL – fire dager med grønne tall

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

For en uke siden var E. coli-nivået ti ganger høyere enn akseptabelt, og det var ikke på noe tidspunkt under den øvre grensen på 1000 kolonidannende enheter per 100 milliliter som brukes av Det internasjonale triatlonforbundet.

Torsdag opplyser ordførerens kontor at tester de fire siste dagene har vist grønne tall. Tørt vær og solskinn i Paris har gitt svarene arrangørene ønsket seg tre uker før OL-starten.

Franske myndigheter har brukt omkring 1,4 milliarder euro, som tilsvarer 16 milliarder kroner, på å oppgradere kloakken og gjøre andre tiltak for å forbedre kvaliteten inn mot OL.

Det er planlagt triatlonkonkurranser i Seinen fra 30. juli, mens det også skal foregå utendørssvømming der senere i sommerlekene.

Også åpningsseremonien i OL skal foregå på Seinen.

