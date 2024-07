Her er hele OL-troppen. Største norske tropp i sommer-OL på 42 år

Onsdagens uttak er det største og siste av fire til Paris-lekene. Det inkluderer blant annet håndballtroppene på 14 spillere og én reserve for både menn og kvinner.

I Tokyo-OL for tre år siden deltok 94 norske utøvere, så økningen er betydelig siden den gang.

– Vi har fått en mangfoldig, sterk og stor tropp til OL i Paris, som jeg ser fram til å lede. Så mange sommerutøvere har vi ikke hatt siden OL i München i 1972 (116), sier toppidrettssjef Tore Øvrebø.

Han er særlig begeistret over at kvinneandelen i troppen er oppe på 47 prosent. 51 av de 109 OL-uttatte utøverne er kvinner.

En av dem er stuperen Helle Tuxen, som ikke kom med i den opprinnelige pressemeldingen. Dermed er det totale antall norske utøvere i OL på 109.

Mål om åtte medaljer

– Det viser at det jobbes godt med å legge til rette for kvinnesatsingen i særforbundene. Jeg merker meg også at vi har svært mange utøvere fra Summit 2024-idrettene, hvor Olympiatoppen sammen med næringslivsaktører har satset spesielt på små idretter med en sterk toppidrettskultur, men et begrenset markedspotensial.

Olympiatoppens målsetting er åtte medaljer i OL. Det er samme antall som Norge tok i Tokyo (4 gull, 2 sølv, 2 bronse).

– Det kommer til å bli krevende å nå målsettingen, men med gode forberedelser de siste ukene og fokusert gjennomføring, har jeg tro på at vi sammen skal nå målet, sier Øvrebø.

Tittelforsvarere

Onsdag ble troppen blant annet komplettert med en rekke friidrettsutøvere. Jakob Asserson Ingebrigtsen og Karsten Warholm er regjerende OL-mestere på henholdsvis 1500 meter og 400 meter hekk.

Foruten 30 håndballspillere og 25 friidrettsutøvere ble det tatt ut to golfspillere, tre svømmere og én roer.

Bemerkelsesverdig er det at det bare er tatt ut to menn i landeveissykling til Paris-lekene, Tobias Foss og Søren Wærenskjold. I alle OL siden 2000 har Norge stilt med et firemannslag på fellesstarten. Det skjer ikke i år.

Troppen til Paralympics i Paris teller 13 utøvere per nå. Der er det planlagt ytterligere to uttak.

---

FAKTA

Følgende 109 utøvere er med i Norges tropp til de 33. olympiske sommerleker i Paris fra 26. juli til 11. august:

BOKSING:

Sunniva Hofstad, Omar Mohamed Shiha.

BRYTING:

Grace Bullen.

FRIIDRETT:

Karsten Warholm, Jakob Ingebrigtsen, Narve Gilje Nordås, Karoline Bjerkeli Grøvdal, Henriette Jæger, Sander Skotheim, Markus Rooth, Pål Haugen Lillefosse, Sondre Guttormsen, Simen Guttormsen, Lene Retzius, Thomas Mardal, Eivind Henriksen, Marie-Therese Obst, Amalie Iuel, Beatrice Nedberge Llano, Marcus Thomsen, Zerei Kbrom Mezngi, Tobias Grønstad, Elisabeth Slettum, Lakeri Ertzgaard, Josefine Tomine Eriksen, Line Kloster, Sondre Nordstad Moen, Håvard Bentdal Ingvaldsen.

GOLF:

Viktor Hovland, Kristoffer Ventura, Madelene Stavnar, Celine Borge.

HÅNDBALL MENN:

Torbjørn Bergerud, Kristian Sæverås, Alexander Christoffersen Blonz, Sebastian Barthold, Kristian Bjørnsen, Harald Reinkind, Gabriel Ostad Setterblom, Christian O’Sullivan, Tobias Grøndahl, Simen Lyse, Sander Sagosen, Petter Øverby, Magnus Gullerud, Vetle Eck Aga.

Reserve i Paris: Magnus Søndenå.

HÅNDBALL KVINNER:

Katrine Lunde, Silje Solberg-Østhassel, Camilla Herrem, Sanna Solberg-Isaksen, Kristine Breistøl, Veronica Kristiansen, Stine Bredal Oftedal, Henny Reistad, Nora Mørk, Stine Skogrand, Marit Røsberg Jacobsen, Maren Aardahl, Kari Brattset Dale, Vilde Ingstad.

Reserve i Paris: Thale Rushfeldt Deila.

PADLING:

Kristine Strand Amundsen, Anna Margrete Sletsjøe, Maria Virik, Hedda Øritsland.

RIDNING:

Isabel Freese (dressur), Victoria Gulliksen (sprang).

ROING:

Thea Helseth, Inger Seim Kavlie, Kjetil Borch, Martin Helseth, Lars Martin Benske, Ask Jarl Tjøm, Kristoffer Brun, Jan Oscar Stabe Helvig, Jonas Slettemark Juel, Erik André Solbakken,

Reserve M4X: Ole Amund Storlien.

SANDVOLLEYBALL:

Anders Berntsen Mol, Christian Sandlie Sørum.

SEILING:

Line Flem Høst, Mina Mobekk, Hermann Tomasgaard, Marie Rønningen, Helene Næss.

SKYTING:

Synnøve Berg, Jeanette Hegg Duestad, Jenny Stene, Ole Martin Halvorsen, Jon-Hermann Hegg (alle rifle), Erik Watndal (skeet).

SYKLING:

Marte Berg Edseth, Ingvild Gåskjenn, Tobias Svendsen Foss, Søren Wærenskjold (alle landevei),

Anita Yvonne Stenberg (bane), Knut Røhme (terreng).

SVØMMING:

Henrik Christiansen, Jon Jøntvedt, Nicholas Lia.

STUP:

Helle Tuxen.

TAEKWONDO:

Richard André Konopka Ordemann.

TENNIS:

Casper Ruud.

TRIATLON:

Solveig Natvig Løvseth, Lotte Emilia Miller, Kristian Blummenfelt, Vetle Bergsvik Thorn.

VEKTLØFTING:

Solfrid Eila Amena Koanda.

---