Ærlig Southgate om EM-kritikken: – Gjør vondt når det blir så personlig

Etter den tredje puljekampen mot Slovenia ble det kastet tomme ølbeger mot den engelske treneren. Da manet Southgate nasjonens supportere til å stå bak spillerne.

53-åringen erkjenner at kritikken fra journalister og supportere tidvis er tøff.

– Jeg synes ikke det er normalt at noen kaster ølbeger mot deg. Jeg kan ikke nekte for at det gjør vondt når det blir så personlig som det har blitt, sier Southgate ifølge BBC.

England er klare for EM-semifinale mot Nederland. Det er tredje gang på de siste åtte årene at Southgate har ledet engelskmennene til det stadiet i et internasjonalt mesterskap.

– Vi kommer til å fortsette å nyte denne reisen. Hvis jeg ikke skal få nyte dette øyeblikket, så er alt bare sløsing av tid. Av og til er det nødt til å finnes glede i denne jobben.

Etter flere svake mesterskap tok Southgate over det engelske landslaget i september 2016. To år senere ledet han laget til VM-semifinale i Russland, før det ble finaletap i EM tre år senere. I Qatar for halvannet år siden ble det exit mot Frankrike i kvartfinalen i VM.

