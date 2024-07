Le Pen hardt ut mot Mbappé: – Representerer ikke franskmenn med innvandrerbakgrunn

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Utspillet kommer i kjølvannet av at Mbappé, som er Frankrikes store stjerne i det pågående EM-sluttspillet i Tyskland, uttalte at han er «mot ekstreme og splittende ideer».

Videre oppfordret han unge mennesker til å stemme i det han beskrev som «et avgjørende øyeblikk» i fransk historie.

I et intervju med CNN svarer Le Pen at Mbappé er en veldig god fotballspiller, men insisterer også på at det ikke var hans ansvar å fortelle folk hva de skal stemme.

– Mbappé representerer ikke franskmenn med innvandrerbakgrunn. Det er langt flere av dem som lever på minstelønn, og som ikke har råd til bolig og oppvarming, enn folk som Mbappé, sier Le Pen i et utdrag av intervjuet som ble offentliggjort fredag.

– Denne tendensen med at skuespillere, fotballspillere og sangere går foran og forteller franskmenn hvordan de bør stemme, og spesielt folk som tjener 1300 eller 1400 euro i måneden, mens de selv er millionærer eller til og med milliardærer som bor i utlandet, begynner å bli dårlig mottatt i landet vårt, la hun til.

Le Pen mener også at det franske folk er lei av å bli forklart og gitt råd om hvordan de skal stemme.

– Dette valget er et frigjøringsvalg der det franske folket ønsker å ta tilbake kontrollen over sin skjebne og stemme etter eget ønske, sier Le Pen og fortsetter:

– Jeg synes at i en tid hvor befolkningen forbereder seg på å stemme, bør de (stjerner og kjendiser) vise litt tilbakeholdenhet.

En fersk måling i forkant av søndagens valg til ny nasjonalforsamling i Frankrike spår at Le Pens ytre høyre-parti Nasjonal samling (RN) ikke får rent flertall.

Les også: Rabattkoden økte prisen på bussbillettene til Nor-Way: – Årets kaktus

Les også: Dette er Storbritannias nye statsminister (+)

Les også: Arbeids- og sosialkomiteen: Instruerer regjeringen om fortgang i erstatning til oljearbeidere