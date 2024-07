Bukayo Saka reddet ekstraomganger for England

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I semifinalen venter vinneren av oppgjøret mellom Nederland og Tyrkia. De møtes senere lørdag kveld i Berlin.

Breel Embolo sendte sveitserne i ledelsen etter 75 minutter, mens Bukayo Saka utlignet bare fem minutter senere.

Første omgang ble en sjansefattig forestilling, og det var engelskmennene som kom til den største muligheten etter 45 minutters spill. Da ble Kobbie Mainoo spilt fri inne i feltet og fyrte av, men inn fra siden kom Granit Xhaka skliende og stoppet skuddet.

Etter hvilen var Embolo nære å sende sveitserne i ledelsen da han fikk hodet på et innlegg, men til rødtrøyenes fortvilelse gikk ballen utenfor mål.

Men han lot seg ikke bli skuffet to ganger, og med 15 minutter igjen på klokken sendte Monaco-spissen Sveits i ledelsen.

– Det er ikke ufortjent heller, de har presset på for å få sjansene, kommenterte Carl-Erik Torp på NRK.

Scoringen kom da Dan Ndoye ble spilt inne i feltet og sendte ballen videre foran mål, hvor Embolo fikk en tå på ballen.

Saka-utligning

Det fikk England-sjef Gareth Southgate til å tak. Mainoo, Kieran Trippier og Ezri Konsa måtte ut for Luke Shaw, Eberechi Eze og Cole Palmer.

Det ga så å si umiddelbar effekt da Saka banket inn utligningen bare minuttet senere.

Det ble kampens siste mål til full tid, og dermed reddet Arsenal-juvelen ekstraomganger.

Til kvartfinalen var det meldt at Southgate ville gjøre store endringer for å demme opp for Marc Guehis suspensjon.

England fortsatte imidlertid med samme 4-2-3-1-formasjon, men satte Konsa som venstrestopper.

Skuffet

England har hatt en ganske enkel vei til kvartfinalene i sommerens EM, men har likevel ikke klart å overbevise. I gruppespillet scoret de bare totalt to mål mot Serbia, Danmark og Slovenia, men gikk likevel videre som gruppevinner.

Dermed ble Slovakia motstander i åttedelsfinalen, men heller ikke der skinte Southgates stjernegalleri. En nydelig brassescoring av Jude Bellingham i 95 minutt reddet ekstraomganger, hvor Harry Kane fikset 2-1-seier.

Sveits ble på sin side gruppetoer bak Tyskland, men viste gode takter og endte foran både Skottland og Ungarn. I åttedelsfinalen overrasket de med 2-0-seier over regjerende mester Italia.

