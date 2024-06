Marvik frifunnet for brudd på meldeplikten: – Jeg er ikke noen juksemaker

– Jeg er kjempeglad og veldig lettet, sier Marvik til NTB.

28-åringen fikk den gledelige beskjeden mandag kveld og har brukt natta og formiddagen på å fordøye det.

– Det er litt vanskelig å lande etter åtte måneder med venting på en sånn sak. Det har vært mye følelser i sving. Jeg er glad utfallet ble som det ble, hvis ikke hadde det vært veldig vondt, sier han.

Dommen ble offentlig kjent tirsdag formiddag. Antidoping Norge kan anke saken i løpet av tre uker.

– Vi vil bruke tiden framover godt for å vurdere om man skal anke eller ikke, opplyser advokat Niels Kiær i Antidoping Norge til NTB.

– Ingen juksemaker

Marvik håper saken er avsluttet.

– Jeg er ikke noen juksemaker, og integriteten min som idrettsutøver handler om å overholde regelverket. Jeg tror det skal mye til for at de anker, sier Marvik.

Meldeplikten dreier seg om at en utøver er nødt til å registrere hvor man befinner seg én time hver dag.

VM-medalje

I april ble det kjent at Marvik ble ilagt tre advarsler for brudd på meldepliktsforskriften. Han var ikke enig i at vilkårene for utestengelse var oppfylt. Bryteforbundet mente det var flere feil i saken.

Antidoping Norges påtalenemnd sa i sin saksbehandling at det ikke var grunnlag for å mistenke Marvik for doping. I perioden 2022 til 2023 har Marvik avgitt seks negative dopingtester.

Marvik tok bronse i 130-kilosklassen i VM i Oslo for tre år siden. I mai gikk OL-toget da han tapte i kvartfinalen i OL-kvalifiseringen i tyrkiske Istanbul. (NTB)