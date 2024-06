Mia Rusthen våknet etter ulykken – puster uten respirator

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er lege Kåre Løvstakken som opplyser dette til NRK. Han har fungert som talsperson for Rusthens familie og bekrefter uttalelsene overfor NTB.

– Sammenlignet med hvordan det så ut for bare noen dager siden, er dette veldig bra … det er et stort framskritt fra å ligge bevisstløs og at man ikke kan vite om hun kommer til å våkne, sier han.

Rusthen hadde ligget i kunstig koma siden ulykken på Misano-banen i Italia for halvannen uke siden.

På kvelden etter ulykken ble hun operert for en blødning i hodet. Hun ble fløyet hjem til Norge søndag 23. juni og er innlagt på Ullevaal sykehus.

Rusthens familie opplyser til NTB at de vil komme med en uttalelse onsdag.

